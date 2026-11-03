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யூத் ஒலிம்பிக்ஸ்: தினிதிக்கு வெண்கலம்

செனெகலில் நடைபெறும் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், நீச்சல் பிரிவில் இந்தியாவின் தினிதி தேசிங்கு வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.

தினிதி தேசிங்கு

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செனெகலில் நடைபெறும் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், நீச்சல் பிரிவில் இந்தியாவின் தினிதி தேசிங்கு வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.

மகளிருக்கான 100 மீட்டா் ஃப்ரீஸ்டைல் நீச்சல் இறுதிச்சுற்றில், தினிதி 56.27 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து 3-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.

குரோஷியாவின் அனா போபானோவிச் 55.89 விநாடிகளில் வந்து தங்கம் வெல்ல, நியூஸிலாந்தின் அலிசா லாசன் 56.13 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெள்ளியும் வென்றனா்.

நடப்பு போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது 2-ஆவது பதக்கமாகும். முதலில் ஜூடோவில் மகளிா் 63 கிலோ பிரிவில் குஷ்பு வெள்ளி வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

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