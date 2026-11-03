யூத் ஒலிம்பிக்ஸ்: தினிதிக்கு வெண்கலம்
செனெகலில் நடைபெறும் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், நீச்சல் பிரிவில் இந்தியாவின் தினிதி தேசிங்கு வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.
தினிதி தேசிங்கு
செனெகலில் நடைபெறும் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், நீச்சல் பிரிவில் இந்தியாவின் தினிதி தேசிங்கு வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.
மகளிருக்கான 100 மீட்டா் ஃப்ரீஸ்டைல் நீச்சல் இறுதிச்சுற்றில், தினிதி 56.27 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து 3-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.
குரோஷியாவின் அனா போபானோவிச் 55.89 விநாடிகளில் வந்து தங்கம் வெல்ல, நியூஸிலாந்தின் அலிசா லாசன் 56.13 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெள்ளியும் வென்றனா்.
நடப்பு போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது 2-ஆவது பதக்கமாகும். முதலில் ஜூடோவில் மகளிா் 63 கிலோ பிரிவில் குஷ்பு வெள்ளி வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
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