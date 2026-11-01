மாநில அளவிலான நீச்சல் போட்டி: மதுரை மாணவருக்கு வெண்கலம்
முதல்வா் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான நீச்சல் போட்டியில், மதுரை மாணவா் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.
மாநில அளவிலான நீச்சல் போட்டியில் வென்ற மாணவா் எம். ஹேமகாா்த்திகேயனை பாராட்டிய ரீஜாய்ஸ் நீச்சல் சங்கத் தலைவா் ஜோசப் ராஜசேகா். உடன் துணைத் தலைவா் செபாஸ்டியன் உள்ளிட்டோா்.
முதல்வா் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான நீச்சல் போட்டியில், மதுரை மாணவா் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.
மதுரை கருப்பாயூரணியில் உள்ள ரீஜாய்ஸ் நீச்சல் அகாதெமியில் பயிற்சி பெற்று வரும் சிஇஓஏ பள்ளி மாணவா் எம். ஹேமகாா்த்திகேயன். இவா் சென்னையில் கடந்த 21, 22 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற முதல்வா் கோப்பைக்கான நீச்சல் போட்டியில் கலந்து கொண்டாா்.
இதில் 100 மீட்டா் வண்ணத்துப் பூச்சி பிரிவில் சிறப்பாக நீந்தி மூன்றாம் இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம், ரூ.50 ஆயிரம் ரொக்கப் பரிசை வென்றாா்.
இதையடுத்து, மதுரை மாவட்ட ரீஜாய்ஸ் நீச்சல் சங்கத் தலைவா் ஜோசப் ராஜசேகா், துணைத் தலைவா் செபாஸ்டியன் உள்ளிட்டோா் மாணவா் ஹேமகாா்த்திகேயனைப் பாராட்டினா்.
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