நீரஜ்குமாருக்கு வெண்கலம்: இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக் இடம்
கத்தாரில் நடைபெறும் துப்பாக்கி சுடுதல் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் நீரஜ் குமாா் புதன்கிழமை வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.
பயிற்சியாளர் மனோஜ் குமாருரன் நீரஜ் குமார் - ENS
கத்தாரில் நடைபெறும் துப்பாக்கி சுடுதல் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் நீரஜ் குமாா் புதன்கிழமை வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா். அத்துடன், 2028 லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியிலும் இந்தியாவுக்கான இடத்தை அவா் உறுதி செய்தாா்.
ஆடவா் 50 மீட்டா் ரைஃபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் பிரிவில் களம் கண்ட நீரஜ் குமாா், 346.5 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடம் பிடித்தாா். ரஷியாவின் டிமிட்ரி பிமெனோவ் (362.8) தங்கமும், ஸ்லோவாகியாவின் பேட்ரிக் ஜேனி (357.2) வெள்ளியும் வென்றனா்.
களத்திலிருந்த மற்றொரு இந்தியரான ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் தோமா் 323.7 புள்ளிகளுடன் 5-ஆம் இடம் பெற்றாா்.
அணிகள் பிரிவிலும் பதக்கம்: அதிலேயே அணிகள் பிரிவில், ஐஸ்வரி பிரதாப், அகில் சோரன், நீரஜ் குமாா் அடங்கிய இந்திய அணி, 1,751 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடம் பிடித்து வெண்கலம் பெற்றது. செக் குடியரசு (1,754) தங்கத்தையும், நாா்வே (1,752) வெள்ளியையும் வென்றன.
பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா தற்போது, 2 தங்கம், 5 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என 10 பதக்கங்களுடன் 2-ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது. அதுபோக, 2 ஒலிம்பிக் இடங்களையும் உறுதி செய்திருக்கிறது.
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