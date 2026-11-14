ரயில்வே அணியை வீழ்த்தியது தமிழ்நாடு
சையது முஷ்டக் டி20 போட்டியில் ரயில்வே அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது தமிழ்நாடு.
கமலினி
சையது முஷ்டக் டி20 போட்டியில் ரயில்வே அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது தமிழ்நாடு.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான எலைட் குரூப் பி பிரிவு ஆட்டம் இந்தூரில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற ரயில்வே பீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய
தமிழகம் நிா்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவா்களில் 172/7 ரன்களைச் சோ்த்தது. அமித் சாத்விக் 38, அறிமுக வீரா் சச்சின் 33, ஷாரூக் கான் 46, ராஜ் குமாா் 31 ரன்களை விளாசினா்.
பௌலிங்கில் ரயில்வே தரப்பில் பிரதியுமன், அடல் பிகாா் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினா். முதல் விக்கெட்டுக்கு அமித்-சச்சின் 65 ரன்களையும், 4-ஆம் விக்கெட்டுக்கு ஷாரூக்-ராஜ்குமாா் 55 ரன்களையும் சோ்த்தனா்.
ரயில்வே தோல்வி 166/9: பின்னா் ஆடிய ரயில்வே அணி நிா்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவா்களில் 16/9 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஜுபோ் அலி 46, டௌபிக் மொண்டல் 57 ரன்களை எடுத்தனா். பௌலிங்கில் தமிழகம் தரப்பில் அதிசயராஜ் டேவிட்ஸன் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினாா். ரயில்வே அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது தமிழ்நாடு.
நவ. 18-இல் ஜம்மு-காஷ்மீா் அணியுடன் ஆடுகிறது தமிழகம்.
விஜய் மொ்ச்சென்ட் கோப்பை: குவாலியரில் நடைபெறும் யு 16 விஜய் மொ்ச்செண்ட் கோப்பைக்கான போட்டியில் தமிழகம்-மும்பை மோதின. இதில் மும்பை அணி 90 ஓவா்களில் 327/5 ரன்களை எடுத்தது.
அா்ஹாம் படேல் 110, ஆருஷ் 136 ரன்களை எடுத்தனா். பௌலிங்கில் அபிமன் சுந்தா் 2 விக்கெட்டுகளைவீழ்த்தினாா்.
யு 23 மகளிா் டி20: ஒடிஸாவின் புவனேசுவரத்தில் நடைபெறும் யு 23 மகளிா் டி20 போட்டியில் குஜராத்தை வென்றது தமிழகம். முதலில் ஆடிய குஜராத் 120/6 ரன்களை எடுத்தது.
கேப்டன் நிதிபென் 28 ரன்களை எடுத்தாா். ஸ்ரீநிதி, ஐஸ்வா்யா தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினா்.
பின்னா் ஆடிய தமிழக அணி 13.4 ஓவா்களில் 121/2 ரன்களை எடுத்து வெற்றி பெற்றது. கேப்டன் ஜி. கமலினி அசத்தலாக ஆடி 6 சிக்ஸா், 12 பவுண்டரியுடன் 96 ரன்களை விளாசினாா்.
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