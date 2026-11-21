ஏஎஃப்சி யு 17 கால்பந்து: இந்தியா தகுதி
ஏஎஃப்சி ஆசிய யு 17 கால்பந்து போட்டியில் தோல்வியே காணாமல் இந்திய அணி தகுதி பெற்றுள்ளது.
ஏஎஃப்சி ஆசிய யு 17 கால்பந்து போட்டியில் தோல்வியே காணாமல் இந்திய அணி தகுதி பெற்றுள்ளது.
மலேசிய தலைநகா் கோலாலம்பூரில் யு17 ஆசிய குவாலிஃபயா் ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. குரூப் இ பிரிவில் இந்தியா தனது கடைசி ஆட்டத்தில் பலம் வாயந்த மலேசியாவை எதிா்கொண்டது. இரு அணிகளும் பலமுறை கோல்போட மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலன்தரவில்லை. இறுதியில் ஆட்டம் கோலின்றி டிராவில் முடிவடைந்தது.
இதன் மூலம் குரூப் இ பிரிவில் 3 வெற்றி, 1 டிராவுட ன் தோல்வியே காணாமல் இந்திய அணி வரும் 2027 மே மாதம் உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெறவுள்ள ஆசியக் கோப்பை யு17 போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது. குவாலிஃபயா் போட்டியில் இந்திய அணி மொத்தம் 20 கோல்களை அடித்தது.
மேலும் 11-ஆவது முறையாக இந்திய அணி யு17 போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.
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