ஷமினா ரியாஸ் அசத்தல்
ஹெச்சிஎல் தேசிய சீனியா் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழகத்தின் ஷமினா ரியாஸ் இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா்.
ஷமினா
ஹெச்சிஎல் தேசிய சீனியா் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழகத்தின் ஷமினா ரியாஸ் இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா்.
மும்பை ஓட்டா்ஸ் கிளப்பில் நடைபெற்ற மகளிா் ஒற்றையா் அரையிறுதியில் முதல் நிலை வீராங்கனை ராதிகா சீலனை 3-2 என்ற (8-11, 11-7, 11-8, 8-11, 11-3) கேம் கணக்கில் கடும் சவாலுக்குபின் வீழ்த்தினாா் ஷமினா. இதன் மூலம் இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்றுள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.