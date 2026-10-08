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லியோ உங்களது வரலாறு எப்போதும் நிலைத்திருக்கும்..! மெஸ்ஸிக்கு ரொனால்டோ வாழ்த்து!

ஆர்ஜென்டீன கேப்டன் மெஸ்ஸிக்கு போர்ச்சுகல் கேப்டன் ரொனால்டோ வாழ்த்து தெரிவித்தது குறித்து...

Portugal's Cristiano Ronaldo arrives for training in Copenhagen, Denmark, Wednesday, Sept. 30, 2026, ahead of their Nations League soccer match against Denmark. (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP)

மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ - படங்கள்: ஏபி

Published On :8 அக்டோபர் 2026, 12:07 pm IST

ஆர்ஜென்டீன கேப்டன் 39 வயதாகும் லியோனல் மெஸ்ஸியின் சர்வதேச கால்பந்து ஓய்வுக்கு போர்ச்சுகல் கேப்டன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்றுடன் லியோனல் மெஸ்ஸி தனது சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். கடைசி ஆட்டத்தில் 2 அசிஸ்ட், ஒரு கோல் அடித்து ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.

மிகுந்த கொண்டாட்டத்துடன் மெஸ்ஸிக்கு பிரியாவிடை செலுத்தப்பட்டது. சக வீரர்கள், ரசிகர்கள் கண்ணீருடன் மெஸ்ஸியை அனுப்பி வைத்தார்கள்.

இது குறித்து மெஸ்ஸி அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருந்தார். மெஸ்ஸிக்கு நிகராக கால்பந்து உலகில் கொண்டாடப்படும் ரொனால்டோ அந்தப் பதிவில் கமெண்ட் செய்துள்ளார்.

அந்தப் பதிவில், “லியோ, பல ஆண்டுகளாக உங்கள் நாட்டை காப்பற்றியுள்ளீர்கள்; அந்த வரலாறு எப்போதும் நிலைத்திருக்கும். நீங்கள் ஆர்ஜென்டீனாவிற்காக சாதித்தவற்றுக்கு எப்போதும் என்னிடம் அதற்கான மரியாதை இருக்கும். ஓர் அணைப்பு” எனக் கூறியுள்ளார்.

இந்த கமெண்டிற்கு மட்டுமே சுமார் 3 மில்லியன் (30 லட்சம்) லைக் கிடைத்துள்ளது. 41 வயதாகும் ரொனால்டோ இன்னும் ஓய்வை அறிவிக்கவில்லை. போர்ச்சுகல் அணியின் பயிற்சியாளருடன் அவருக்கு சிறு பிளைவு ஏற்பட்டு அவர் சமீபத்தில் அணியை விட்டு கிளம்பியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மெஸ்ஸி பதிவில் ரொனால்டோ கமெண்ட்

மெஸ்ஸி பதிவில் ரொனால்டோ கமெண்ட் - படம்: இன்ஸ்டா / லியோ மெஸ்ஸி

Summary

History that lasts forever: Ronaldo's touching Insta tribute to Messi after farewell

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