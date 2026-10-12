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479 ரன்களை நோக்கி ஆப்கானிஸ்தான்

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் ஆப்கானிஸ்தான், 479 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடி வருகிறது...

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் (கோப்புப் படம்)

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வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் ஆப்கானிஸ்தான், 479 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடி வருகிறது.

இந்த டெஸ்ட்டில் முதலில் பேட் செய்த வங்கதேசம், முதல் இன்னிங்ஸில் 346 ரன்கள் சோ்க்க, ஆப்கானிஸ்தான் 240 ரன்களுக்கே ஆட்டமிழந்தது.

இதையடுத்து 106 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாடிய வங்கதேசம், 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 372 ரன்கள் சோ்த்து ‘டிக்ளோ்’ செய்தது. லிட்டன் தாஸ் சதம் விளாசினாா்.

இறுதியாக, 479 ரன்களை நோக்கி விளையாடி வரும் ஆப்கானிஸ்தான், 4-ஆவது நாளான திங்கள்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 132 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. செதிகுல்லா அடல் 35, ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி 19 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா்.

கடைசி நாளான செவ்வாய்க்கிழமை, ஆப்கானிஸ்தான் 7 விக்கெட்டுகளை கொண்டு 347 ரன்கள் எடுக்க வேண்டியுள்ளது.

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