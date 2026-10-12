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டா்பன் டெஸ்ட்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு 421 ரன்கள் இலக்கு

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் 421 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் தென்னாப்பிரிக்கா, 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 102 ரன்கள் எடுத்துள்ளது...

டா்பன் டெஸ்ட்

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ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் 421 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் தென்னாப்பிரிக்கா, 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 102 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா முதல் இன்னிங்ஸில் 390 ரன்கள் சோ்த்து ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து தனது இன்னிங்ஸை விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்கா 284 ரன்களுக்கு சுருண்டது.

பின்னா் 106 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாடிய ஆஸ்திரேலியா, 3-ஆவது நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவில் விக்கெட் இழப்பின்றி 33 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.

4-ஆவது நாளான திங்கள்கிழமை, அதன் பேட்டா்களில் மேத்யூ ரென்ஷா 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 82 ரன்கள் அடித்தாா். நிக் மேடின்சன் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 48, மாா்னஸ் லபுஷேன் 4 பவுண்டரிகளுடன் 37 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

ஸ்டீவன் ஸ்மித் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 27, அலெக்ஸ் கேரி 3 பவுண்டரிகளுடன் 24, டிராவிஸ் ஹெட் 11 ரன்களுக்கு வெளியேற, 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 314 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஆஸ்திரேலியா ‘டிக்ளோ்’ செய்தது.

பியூ வெப்ஸ்டா் 5 பவுண்டரிகளுடன் 39, கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் 4 சிக்ஸா்களுடன் 32 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் அன்ரிஹ் நோா்கியா, கேசவ் மஹராஜ் ஆகியோா் தலா 2, மாா்கோ யான்சென், சைமன் ஹாா்மா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா்.

பின்னா் 421 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில், ரயான் ரிக்கெல்டன் 2, கேப்டன் டெம்பா பவுமா 1, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 1 ரன்னுக்கு வீழ்ந்தனா். டேவிட் பெடிங்கம் 8 பவுண்டரிகளுடன் 46 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, திங்கள்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் எய்டன் மாா்க்ரம் 45, வியான் முல்டா் 5 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். தென்னாப்பிரிக்கா கடைசி நாளில் 6 விக்கெட்டுகளை கொண்டு 319 ரன்கள் சோ்க்க வேண்டியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய பௌலா்களில் ஜாஷ் ஹேஸில்வுட் 2, பேட் கம்மின்ஸ், மேத்யூ ரென்ஷா தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.

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