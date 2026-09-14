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அபிஷேக் சர்மா அதிரடி: ஆப்கனுக்கு எதிரான முதல் டி20-ல் இந்திய அணி அபார வெற்றி!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியா 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

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ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியா 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

முதலில் ஆப்கானிஸ்தான் 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 156 ரன்கள் சேர்க்க, இந்தியா 13.4 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழந்து 157 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

டாஸ் வென்ற இந்தியா, பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. ஆப்கானிஸ்தான் இன்னிங்ஸில் முகமது நபி 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 33, ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் 0, கேப்டன் இப்ராஹிம் ஜத்ரன் 11 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.

செதிகுல்லா அடல் 13, குல்பதின் நயிப் 2, டார்விஷ் ரசூலி 2, ரஷீத் கான் 1, நூர் அகமது 0 ரன்களுக்கு வெளியேறினர். ஓவர்கள் முடிவில் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 64 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். முஜீப் உர் ரஹ்மான் 9 ரன்களுடன் துணை நின்றார்.

இந்திய பெüலர்களில் அர்ஷ்தீப் சிங் 3, ஜஸ்பிரீத் பும்ரா, அக்ஸர் படேல், வருண் சக்கரவர்த்தி தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனர்.

பின்னர் இந்திய இன்னிங்ஸில் சஞ்சு சாம்சன் 10 ரன்களுக்கு வெளியேற, அபிஷேக் சர்மா - இஷான் கிஷண் கூட்டணி 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 121 ரன்கள் சேர்த்து வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டது. அபிஷேக் 7 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 82, இஷான் 5 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 42 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினர். கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் 8, திலக் வர்மா 3 ரன்களுடன் அணியை வெற்றிபெறச் செய்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.

ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் முகமது நபி 2, அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

முதல்முறையாக "வந்தே மாதரம்': மத்திய உள்துறை அமைச்சக அறிவுறுத்தலின்படி, இந்த ஆட்டம் தொடங்கும் முன், இந்திய தேசிய கீதத்துக்கு முன்பாக, பங்கிம் சந்திர சட்டோபாத்யாய எழுதிய "வந்தே மாதரம்' பாடல் ஒலிக்கப்பட்டது.

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