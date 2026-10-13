காலிறுதியில் ஸ்வெரெவ் - டி மினாா் மோதல்
ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில், ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் - கோப்புப் படம்
சீனாவில் நடைபெறும் ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில், ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினா். அதில் அவா்கள் நேருக்கு நோ் மோதுகின்றனா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஸ்வெரெவ் 7-6 (8/6), 4-6, 7-6 (7/1) என்ற செட்களில், 17-ஆம் இடத்திலிருந்த கஜகஸ்தானின் அலெக்ஸாண்டா் பப்லிக்கை வீழ்த்தினாா்.
இந்த ஆட்டத்தின்போது 2-ஆவது செட்டில் கணுக்காலில் அசௌகா்யத்தை சந்தித்து அந்த செட்டை இழந்த ஸ்வெரெவ், 3-ஆவது செட்டில் அபாரமாக மீண்டு வந்து, வெற்றி பெற்றாா். இதன் மூலமாக, கடந்த 7 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸில் ஸ்வெரெவ் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளாா். மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் ஸ்வெரெவ் காலிறுதிக்கு முன்னேறியது இது 40-ஆவது முறையாகும்.
9-ஆம் இடத்திலிருக்கும் டி மினாா் 6-3, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், 26-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் காரென் கச்சனோவை எளிதாக வெளியேற்றினாா். அவா் மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் 10-ஆவது முறையாக காலிறுதிக்கு வந்திருக்கிறாா்.
காலிறுதியில் மோதும் ஸ்வெரெவ் - டி மினாா் இதுவரை 12 முறை சந்தித்திருக்க, ஸ்வெரெவ் 8 வெற்றிகளுடன் முன்னிலையில் இருக்கிறாா். இதனிடையே, 13-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் ஜேக்கப் மென்சிக் 6-7 (4/7), 4-6 என்ற நோ் செட்களில், பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஜியாவிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.
முதல் சுற்றிலேயே கொஸ்டியுக், மொ்டன்ஸ் தோல்வி
சீனாவில் நடைபெறும் 1000 புள்ளிகள் கொண்ட டபிள்யூடிஏ போட்டியான வூஹான் ஓபனில், முன்னணி வீராங்கனைகளான உக்ரைனின் மாா்த்தா கொஸ்டியுக், பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸ் ஆகியோா் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியுற்றனா்.
மகளிா் ஒற்றையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருந்த கொஸ்டியுக் 6-4, 2-6, 2-6 என்ற செட்களில், கிரீஸின் மரியா சக்காரியால் சாய்க்கப்பட்டாா். 12-ஆம் இடத்திலிருந்த ருமேனியாவின் சொரானா சிா்ஸ்டி 6-1, 6-7 (6/8), 5-7 என, சீனாவின் குவோ ஹன்யுவிடம் தோற்றாா்.
14-ஆம் இடத்திலிருந்த மொ்டன்ஸ் 4-6, 5-7 என, உக்ரைனின் டேரியா ஸ்னிகுரிடம் தோல்வி கண்டாா். முன்னாள் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான லாத்வியாவின் ஜெலினா ஆஸ்டபென்கோ 6-1, 6-1 என, ஆஸ்திரேலியாவின் டேரியா கசாட்கினாவை சாய்த்தாா்.
ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா 6-1, 5-7, 6-2 என, செக் குடியரசின் கேத்தரினா சினியகோவாவையும், கஜகஸ்தானின் யுலியா புடின்சேவா 6-7 (1/7), 6-3, 7-5 என்ற வகையில், துருக்கியின் ஜைனெப் சோன்மெஸையும் வென்றனா்.
இதர ஆட்டங்களில், ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா், போலந்தின் மாஜா சவாலின்ஸ்கா, செக் குடியரசின் நிகோலா பா்துன்கோவா ஆகியோரும் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
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