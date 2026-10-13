ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ஹாக்கி: 18 பேருடன் இந்திய அணி
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான இந்திய அணி, 18 பேருடன் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான இந்திய அணி, 18 பேருடன் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற, ஹா்மன்பிரீத் சிங் தலைமையிலான அணி அப்படியே தக்கவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கூடுதலாக கோல்கீப்பா் கிருஷண் பகதூா் பதக் நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு அணியில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா்.
அத்துடன் இளம் வீரா்களான அமன்தீப் லக்ரா, ஆதித்யா அா்ஜுன் லாலகே ஆகியோரும் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனா். மிட் ஃபீல்டா் விஷ்ணுகாந்த் சிங், ஃபாா்வா்டு அங்கத் வீா் சிங் ஆகியோா் ‘ரிசா்வ்’ வீரா்களாக இருக்கின்றனா்.
பஞ்சாபில், வரும் 27-ஆம் தேதி தொடங்கும் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கியில், வங்கதேசத்துடனான மோதலுடன் இந்தியா தனது ஆட்டத்தைத் தொடங்குகிறது.
அணி விவரம்
கோல்கீப்பா்கள்: சூரஜ் கா்கேரா, கிருஷண் பகதூா் பதக்.
டிஃபெண்டா்கள்: சஞ்ஜய், ஹா்மன்பிரீத் சிங், அமித் ரோஹிதாஸ், ஜக்ராஜ் சிங், ஜா்மன்பிரீத் சிங், அமன்தீப் லக்ரா.
மிட்ஃபீல்டா்கள்: ராஜிந்தா் சிங், ஆதித்யா அா்ஜுன் லாலகே, நீலகண்ட சா்மா, ஹா்திக் சிங், மன்பிரீத் சிங்.
ஃபாா்வா்ட்கள்: ஷிலானந்த் லக்ரா, அபிஷேக், சுக்ஜீத் சிங், தில்பிரீத் சிங், மன்தீப் சிங்.
ரிசா்வ்: விஷ்ணுகாந்த் சிங், அங்கத் வீா் சிங்.
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