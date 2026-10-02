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ஓய்வறையில் கொண்டாட்டம்; குழு நடனம்! வெற்றியைப் பகிர்ந்துகொண்ட ஹாக்கி மகளிர் அணி!

ஆசிய விளையாட்டு ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி, சீனாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றதை ஓய்வறையில் குழுவாக நடனமாடி கொண்டாடினர்.

Hockey India

வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் இந்திய மகளிர் அணி - படம் | Hockey India

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ஆசிய விளையாட்டு ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி சீனாவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றதை ஓய்வறையில் குழுவாக நடனமாடி கொண்டாடினர்.

இந்திய ஜெர்சி அணிந்தவாறு வீராங்கனைகள் நடனமாடி, சாம்பியன்.. சாம்பியன்.. என வெற்றி முழக்கமிட்டு மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்.

இந்திய ஹாக்கி மகளிர் அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு ஆசியப் போட்டியில் 76 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இதில், 16 தங்கம், 25 வெள்ளி மற்றும் 35 வெண்கலப் பதக்கங்களாகும்.

2020 ஆம் ஆண்டு டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் சிறப்பாக ஆடி 4வது இடத்தைப் பிடித்தது; 2024 ஆம் ஆண்டு பாரீஸில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டியில் தகுதிபெறும் வாய்ப்பை இந்திய மகளிரணி இழந்திருந்தது.

தற்போது ஆசியப் போட்டிகளில் கிடைத்துள்ள இந்த வெற்றியின் மூலம் 2028 ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சலிஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க இந்திய ஹாக்கி மகளிரணி தகுதிப் பெற்றுள்ளது.

இதனால் கூடுதல் மகிழ்ச்சியில் இந்திய மகளிரணி நடனமாடி வெற்றியைப் பகிர்ந்துகொண்டனர். இந்த விடியோ இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Summary

Asian Games Celebrations in the dressing room a group dance The women's hockey team shared their victory

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