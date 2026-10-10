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ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ஹாக்கி: முதலில் வங்கதேத்துடன் மோதுகிறது இந்தியா

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய ஆடவா் அணி முதல் ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்துடன் வரும் 27-ஆம் தேதி மோதுகிறது.

ஹாக்கி திடல். - கோப்புப்படம்

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ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய ஆடவா் அணி முதல் ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்துடன் வரும் 27-ஆம் தேதி மோதுகிறது.

9-ஆவது ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை போட்டி, வரும் 27 முதல் நவம்பா் 5-ஆம் தேதி வரை பஞ்சாப் மாநிலம், ஜலந்தா் மற்றும் மொஹாலியில் நடைபெறவுள்ளது.

இதில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, மலேசியா ஜப்பான், தென் கொரியா, சீனா, வங்கதேசம் ஆகிய 6 அணிகள் களம் காண்கின்றன. ரவுண்ட் ராபின் முறையில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில், முதல் 4 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.

போட்டியின் முதல் நாளான 27-ஆம் தேதி நடைபெறும் 3 ஆட்டங்களில் முறையே, மலேசியா - சீனா, ஜப்பான் - தென் கொரியா, இந்தியா - வங்கதேசம் விளையாடுகின்றன.

முதலில் வங்கதேசத்தை எதிா்கொள்ளும் இந்தியா, தொடா்ந்து சீனா (அக். 29), ஜப்பான் (அக். 30), மலேசியா (நவ. 1), தென் கொரியா (நவ. 2) அணிகளுடன் மோதுகிறது. போட்டியில் அக். 28, 31, நவம்பா் 3-ஆம் தேதி ஓய்வு நாள்களாகும்.

5 முறை சாம்பியனாக இருக்கும் இந்தியா, அண்மையில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் வாகை சூடிய கையோடு இதில் களம் காண்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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