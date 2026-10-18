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9/9: நடப்பு சீசனில் தோல்வியே சந்திக்காத பார்சிலோனா..! லமின் யமால் ஆட்ட நாயகன்!

லா லிகா தொடரில் அபார வெற்றி பெற்ற பார்சிலோனா குறித்து...

Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's opening goal during the Spanish La Liga soccer match between Real Betis and Barcelona in Seville, Spain, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Jose Breton)

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் லமின் யமால் - படம்: ஏபி

Updated On :

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் பார்சிலோனா எஃப்சி அணி ரியல் பெட்டிஸ் உடன் நேற்றிரவு மோதியது.

இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனா 5-2 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனாவின் லமின் யமால் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.

ரியல் பெட்டிஸ் அணி தனது சொந்த மண்ணில் பார்சிலோனா உடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் 10ஆவது நிமிஷத்தில் லமின் யமால் கோல் அடித்து கணக்கை தொடங்கி வைத்தார்.

பின்னர் 27ஆவது நிமிஷத்தில் பெடிஸ் அணியின் கோம்ஸ் கோல் அடித்து சமன்படுத்தினார். 41ஆவது நிமிஷத்தில் ரோட்ரி கோல் அடித்தார். பார்சிலோனாவில் இதுதான் அவரது முதல் கோல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல் பாதியில் பார்சிலோனா 2-1 என முன்னிலை வகித்தது. இரண்டாம் பாதியில் 51ஆவது நிமிஷத்தில் பார்சிலோனாவின் கேப்ரியல் ஜீசஸ் கோல் அடிக்க, 53ஆவது நிமிஷத்தில் அப்தே எஸ்ஸல்சௌலி கோல் அடித்து 2-3 என ரியல் பெட்டிஸை முன்னகர்த்தினார்.

அடுத்ததாக 62, 81ஆவது நிமிஷத்தில் எரிக் கார்சியா, டேனி ஒல்மா கோல் அடித்து அசத்தினார்கள். இறுதியில் 5-2 என்ற கோல் கணக்கில் பார்சிலோனா வென்றது. இத்துடன் 9 போட்டிகளில் அனைத்துமே வென்று புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

இந்தப் போட்டியில் ஒரு கோல், ஒரு அசிஸ்ட் செய்த லமின் யமால் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். தடுப்பாட்டக்காரரான பௌ குபார்ஸி இந்தப் போட்டியில் இரண்டு அசிஸ்ட்டுகளை வழங்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Lamine Yamal named Man of the Match in Betis vs Barcelona

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