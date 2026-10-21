இந்தியாவுக்கு 10ஆவது தங்கம்..! நடப்பு எடிஷனில் 2 பதக்கம் வென்ற ஆயுஷ் வெர்மா!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீரர் ஆயுஷ் வெர்மா குறித்து...
இந்திய வீரர் ஆயுஷ் வெர்மா - படம்: எக்ஸ் / டிடி ஸ்போர்ட்ஸ்
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் இந்திய வீரர் ஆயுஷ் வெர்மா குண்டெறிதலில் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இது இந்தியாவுக்கு 10ஆவது தங்கப் பதக்கம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.
ஆடவருக்கான எஃப்53 குண்டெறிதலில் இந்திய வீரர் ஆயுஷ் வெர்மா 8.16 மீட்டருக்கு குண்டெறிந்து தங்கம் வென்றார். தனது ஐந்தாவது முயற்சியில் அதிகபட்ச தூரத்துக்கு குண்டெறிந்து அசத்தினார்.
ஈரானின் அலிரெஜா ஹெமாமி 8.09 மீட்டருக்கு குண்டெறிந்து வெள்ளிப் பதக்கமும் கஜகஸ்தானின் மகாம்பெட் செரிக்காலியேவ் 6.81 மீட்டருக்கு குண்டெறிந்து வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றார்கள்.
நடப்பு பாரா எடிஷனில் ஆயுஷ் வெர்மாவுக்கு இது இரண்டாவது பதக்கம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக ஈட்டி எறிதலில் எஃப்53/ எஃப்54 பிரிவில் வெண்கலம் வென்றிருந்ததும் நினைவுகூரத்தக்கது.
எஃப்53 என்பது உடலில் அதிகப்படியான காயமும், கால்கள் மற்றும் கைப்பிடி ஆகிய பகுதிகளில் குறைவான அளவு காயமும் ஏற்பட்டிருக்கும் விளையாட்டு வீரர்களைக் குறிப்பிடுவதாகும்.
இந்த வீரர்கள் உட்கார்ந்துகொண்டே தங்களது மார்பு, தோள்பட்டை, பின்புற முதுகு பகுதிகளில் இருந்து ஆற்றலை உபயோகப்படுத்துவார்கள்.
10TH GOLD MEDAL AGAYA PRABHU!!! ð— The Khel India (@TheKhelIndia) October 21, 2026
- Ayush Verma is the Menâs Shot Put F53 Asian Para Games Champion!!!! ð¤©ð pic.twitter.com/eHevB03YX3
Summary
Ayush Verma wins gold in men's shot put F53 event
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