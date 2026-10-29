கேப் டவுன் டெஸ்ட்: ஆஸ்திரேலியா 429 ரன்கள் சோ்ப்பு

கேப் டவுன் டெஸ்ட்: ஆஸ்திரேலியா 429 ரன்கள் சோ்ப்பு
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3-ஆவது டெஸ்ட்டில், ஆஸ்திரேலியா முதல் இன்னிங்ஸில் 429 ரன்கள் சோ்த்து ஆட்டமிழந்தது.
ஆஸ்திரேலியா 429 ரன்கள் சோ்ப்பு
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3-ஆவது டெஸ்ட்டில், ஆஸ்திரேலியா முதல் இன்னிங்ஸில் 429 ரன்கள் சோ்த்து ஆட்டமிழந்தது.
தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப் டவுன் நகரில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிய ஆட்டத்தில் முதலில் பேட் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா, 329 ரன்களுக்கு 10 விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
அடுத்து தனது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலியா, 2-ஆவது நாளான புதன்கிழமை முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 330 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
அந்த அணியின் இன்னிங்ஸை ஜாஷ் இங்லிஸ், அலெக்ஸ் கேரி ஆகியோா் வியாழக்கிழமை தொடா்ந்தனா். சதம் கடந்த இங்லிஸ் 11 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 102, அலெக்ஸ் கேரி 7 பவுண்டரிகளுடன் 80 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
பின்னா் வந்தோரில் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் 0, மிட்செல் ஸ்டாா்க் 11, நேதன் லயன் 1, கூப்பா் கானலி 3 பவுண்டரிகளுடன் 29 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, ஆஸ்திரேலியா இன்னிங்ஸ் 429 ரன்களுக்கு நிறைவடைந்தது.
ஜாஷ் ஹேஸில்வுட் 4 ரன்களுடன் கடைசி வீரராக நின்றாா். தென்னாப்பிரிக்க பௌலா்களில் சைமன் ஹாா்மா் 4, மாா்கோ யான்சென் 3, ககிசோ ரபாடா, ஜெரால்டு கோட்ஸீ, வியான் முல்டா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
இதையடுத்து 100 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்கா, வியாழக்கிழமை தேநீா் இடைவேளையின்போது 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 53 ரன்கள் எடுத்து, 47 ரன்கள் பின்தங்கியிருந்தது.
எய்டன் மாா்க்ரம் 1, டேவிட் பெடிங்கம் 11 ரன்களுக்கு விடைபெற, மாா்கெஸ் ஆக்கா்மேன் 33, கேப்டன் டெம்பா பவுமா 4 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டாா்க், ஜாஷ் ஹேஸில்வுட் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா்.
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