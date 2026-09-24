The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விற்பனை- அமேசான் உள்ளிட்ட இணையவழி வா்த்தக நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை கர்நாடகம்: ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் ராஜிநாமா; தொகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்காததால் அதிருப்தி தோ்தல் ஆணையா்கள் கருத்து மோதலா? ஆணையம் விளக்கம் உத்தர பிரதேச தோ்தலை ஹிந்து-முஸ்லிம் போட்டியாக மாற்ற பாஜக முயற்சி- சமாஜவாதி குற்றச்சாட்டுகடந்த 20 ஆண்டுகளில் 171 ஐஐடி மாணவர்கள் தற்கொலை: சென்னைக்கு 2வது இடம்!தேர்தல் முறையை சிதைக்க பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா, ஞானேஷ்குமார் கூட்டுச் சதி: கே.சி. வேணுகோபால்பாட்மின்டனில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் ஹரிஹரனுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை: முதல்வர்காஸாவில் தொடரும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்! 74,000-ஐ நெருங்கும் பலி எண்ணிக்கை!மாணவர் தற்கொலைக்கான பின்னணி: விசாரிக்க சிறப்புக்குழு அமைத்த ஐஐடி மும்பை!தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியிலிருந்து ஞானேஷ் குமார் நீக்கப்பட வேண்டும்: மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ், தேர்தல் ஆணையம் இணைந்து தேசத்துரோகம்! ராகுல் விமர்சனம்

‘ஏ’ அணிகள் டெஸ்ட்: இந்தியா கட்டுப்பாட்டில் ஆஸ்திரேலியா

இந்தியா ‘ஏ’ அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில், ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 171 ரன்களுக்கு புதன்கிழமை ஆட்டமிழந்தது.

கோப்புப்படம்.

Published On :

இந்தியா ‘ஏ’ அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில், ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 171 ரன்களுக்கு புதன்கிழமை ஆட்டமிழந்தது. இந்தியாவை விட அந்த அணி 163 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.

முன்னதாக டாஸ் வென்று பேட் செய்த இந்தியா ஏ, முதல் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 257 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 2-ஆவது நாளில் 334 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

குமாா் குஷாக்ரா 113, தனுஷ்கோடியான் 69, சாய் சுதா்சன் 57 ரன்கள் சோ்க்க, ஆஸ்திரேலியா ஏ தரப்பில் கோரி ரோச்சிசியோலி 4, டாட் மா்ஃபி 3 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தனா்.

பின்னா் ஆஸ்திரேலியா ஏ தனது இன்னிங்ஸில் 171 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. ஜேசன் சங்கா 46 ரன்கள் அடித்ததே அதிகபட்சமாக இருக்க, இந்தியா ஏ தரப்பில் ஷம்ஸ் முலானி 4 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தாா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி புதுச்சேரியில் தொடக்கம்

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி புதுச்சேரியில் தொடக்கம்

கடைசி டி20: இங்கிலாந்துக்கு 125 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இலங்கை!

கடைசி டி20: இங்கிலாந்துக்கு 125 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இலங்கை!

ஒருநாள் கிரிக்கெட்: வென்றது ஆஸ்திரேலியா

ஒருநாள் கிரிக்கெட்: வென்றது ஆஸ்திரேலியா

வங்கதேசத்துடனான அரையிறுதி: பேட்டிங்கில் ஷஃபாலி அசத்தல்

வங்கதேசத்துடனான அரையிறுதி: பேட்டிங்கில் ஷஃபாலி அசத்தல்

விடியோக்கள்

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election