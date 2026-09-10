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எம்எல்எஸ்: நடப்பு சீசனில் புதிய சாதனை படைத்த மெஸ்ஸி!

எம்எல்எஸ் தொடரில் லியோனல் மெஸ்ஸியின் சாதனை குறித்து...

Inter Miami's Lionel Messi, center, arrives before an MSL soccer match against the Chicago Fire Wednesday, Sept. 9, 2026, in Chicago. (AP Photo/Paul Beaty)

இன்டர் மியாமி அணியினர்; நடுவில் மெஸ்ஸி. - படம்: ஏபி

Published On :

எம்எல்எஸ் தொடரில் நடப்பு சீசனில் லியோனல் மெஸ்ஸி புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். சிகாகோ உடனான இன்றைய போட்டி 1-1 என சமனில் முடிவடைந்தது.

இந்தப் போட்டியில் சிகாகோ அணியின் ராபர்ட் லெவண்டாவ்ஸ்கி 10ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 1-0 என முன்னிலை பெற வைத்தார். முதல் பாதி வரைக்கும் இதே நிலை தொடர்ந்தது.

இரண்டாம் பாதியில் 48ஆவது நிமிஷத்தில் மெஸ்ஸி தனக்குக் கிடைத்த கார்னர் கிக்கில் சிறந்த அசிஸ்ட்டை செய்ய, காசிமிரோ தனது தலையினால் கோல் அடித்தார். இந்த சீசனில் காசிமிரோ ஹெட்டரின் மூலமாக அடித்த மூன்றாவது கோல் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் போட்டி சிகாகோவின் சோல்டர் ஃபீல்ட் திடலில் நடைபெற்றது. இதனைப் பார்க்க 63,094 பேர் திடலுக்கு வந்திருந்தார்கள்.

எம்எல்எஸ் தொடரில் இந்த சீசனில் மட்டுமே 13 அசிஸ்ட்டுகளை செய்து முதலிடம் பிடித்துள்ளார். மொத்தமாக 423 அசிஸ்ட்டுடன் உலக அளவில் முதலிடத்தில் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

எம்எல்எஸ் தொடரில் கோல்கள் பட்டியலிலும் மெஸ்ஸி முதலிடம் பிடித்துள்ளார். தொடர்ச்சியக மூன்று சீசன்களிலும் 30 கோல் பங்களிப்பு செய்தவராக சாதனை புரிந்திருந்தார்.

7 போட்டிகளாக தோல்வியே சந்திக்காமல் தொடர்ச்சியாக நான்கு போட்டிகளில் சமனில் முடிவடைந்துள்ளது. இன்டர் மியாமி புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திலேயே நீடிக்கிறது.

எம்எல்எஸ் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மெஸ்ஸி

எம்எல்எஸ் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மெஸ்ஸி - எம்எல்எஸ் இணையதளம்

Summary

Messi's league-high 13th assist sets up Casemiro for equalizer as Inter Miami ties Fire 1-1

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