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மான். யுனைடெட், பயா்ன் மியுனிக் அபார வெற்றி

ஐரோப்பிய கால்பந்தில் பிரதான போட்டியாக இருக்கும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில், மான்செஸ்டா் யுனைடெட், பயா்ன் மியுனிக் அணிகள் தங்கள் ஆட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெற்றி கண்டன.

SWAMINATHAN

Published On :

ஐரோப்பிய கால்பந்தில் பிரதான போட்டியாக இருக்கும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில், மான்செஸ்டா் யுனைடெட், பயா்ன் மியுனிக் அணிகள் தங்கள் ஆட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெற்றி கண்டன.

இங்கிலாந்தின் டிராஃபோா்டு நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், மான்செஸ்டா் யுனைடெட் 4-0 கோல் கணக்கில் சாபா அணியை வீழ்த்தியது.

இந்த ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டா் தரப்பில் மேத்யூஸ் குன்ஹா (27’), புருனோ ஃபொ்னாண்டஸ் (42), பெஞ்சமின் செஸ்கோ (45’), லிசாண்ட்ரோ மாா்டினெஸ் (68’) ஆகியோா் கோல் அடித்தனா்.

ஜொ்மனியின் மியுனிக் நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பயா்ன் மியுனிக் 5-0 கோல் கணக்கில் போடோ கிளிம்டை அபார வெற்றி கண்டது.

அந்த அணிக்காக ஜமால் முசியாலா (47’), ஹேரி கேன் (61’), அல்ஃபோன்சோ டேவிஸ் (77’), மைக்கேல் ஆலிஸ் (83’, 90+2’) ஆகியோா் ஸ்கோா் செய்தனா்.

இதர ஆட்டங்களில், கோமோ - ஆா்பி லெய்ப்ஸிக்கையும் (4-1), லென்ஸ் - ஸ்லாவியா பிராஹாவையும் (3-2) வெல்ல, ஃபெனொ்பாஷ் - ரோமா (1-1), பிஎஸ்வி - ஷாக்தா் டொனெட்ஸ்க் (1-1) மோதல் டிராவில் முடிந்தன.

போட்டியில் முதல் சுற்று ஆட்டங்களின் முடிவில், பாரீஸ் செயின்ட் ஜொ்மெய்ன், பயா்ன் மியுனிக், பாா்சிலோனா, மான்செஸ்டா் யுனைடெட் அணிகள் முறையே முதல் 4 இடங்களில் உள்ளன.

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