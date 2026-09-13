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வீரர்கள் மோதலால் ரெட் கார்டு: பிரீமியர் லீக்கில் முதலிடம் பிடித்த நடப்பு சாம்பியன் ஆர்செனல்!

நடப்பு சாம்பியன் ஆர்செனல் அணி பிரீமியர் லீக்கில் முதலிடம் பிடித்தது குறித்து...

Sunderland and Arsenal players push each other during the English Premier League soccer match between Sunderland and Arsenal in Sunderland, England, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

பிரீமியர் லீக்கில் மோதிக்கொண்ட வீரர்கள். - படம்: ஏபி

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நடப்பு சாம்பியன் ஆர்செனல் கால்பந்து அணி பிரீமியர் லீக்கில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி இரண்டாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

சுந்தர்லேண்ட் உடன் மோதிய ஆர்செனல் அணி 2-0 என வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் முதல் பாதியில் இரு அணிகளுமே கோல் அடிக்காமல் இருந்தன.

இரண்டாவது பாதியில் 58ஆவது நிமிஷத்தில் ப்ரூனோ குய்மரோஸ் கோல் அடித்தார். 90+6ஆவது நிமிஷத்தில் சுந்தர்லேண்ட் வீரருக்கு மண்டவாவுக்கு ரெட் கார்டு அளித்ததால், ஆர்செனலுக்கு பெனால்டி கிடைத்தது.

அந்த பெனால்டி வாய்ப்பில் புகாயோ சகா 90+8ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார். 2-0 என ஆர்செனல் இந்தப் போட்டியில் வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் 58 சதவிகித நேரம் பந்தை தங்கள் வசம் வைத்திருந்தார்கள். 403 பாஸ்களை 85 சதவிகித துல்லியத்துடன் செய்து அசத்தினார்கள்.

பிரீமியர் லீக் புள்ளிப் பட்டியல்

1. ஆர்செனல் - 12 புள்ளிகள்

2. மான்செஸ்டர் சிட்டி - 9 புள்ளிகள்

3. ஹல் சிட்டி - 8 புள்ளிகள்

4. செல்ஸி - 7 புள்ளிகள்

5. பிரெண்ட்ஃபோர்ட் -6 புள்ளிகள்

6. லிவர்பூல் - 6 புள்ளிகள்

Summary

Arsenal goes clear on top of the Premier League, Liverpool and Chelsea stumble

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