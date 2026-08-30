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பிரீமியர் லீக்: ரூ.3,800 கோடி செலவிட்டும் கடைசி இடத்தில் டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்!

நடப்பு சீசன் பிரீமியர் லீக்கில் சொதப்பி வரும் டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணி குறித்து...

Tottenham Hotspur

டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணியினர். - படம்: எக்ஸ் / டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்.

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 11:20 am IST

நடப்பு சீசன் பிரீமியர் லீக்கில் முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணி தோல்வியுற்று அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

நியூகேஸில் அணியிடம் 0-2 என டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணி தோல்வியுற்றது. புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறது.

இங்கிலாந்தின் நடைபெற்றுவரும் பிரீமியர் லீக்கில் இதுவரை ஒரு புள்ளியும் பெறாமல் இருக்கிறது. ஒரு கோல்கூட அடிக்காமல் இருப்பது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது.

முதல் போட்டியில் பிரெண்ட்ஃபோர்ட் அணியுடன் 0-3 என தோல்வியுற, இரண்டாவது போட்டியில் நியூகேஸில் அணியிடம் 0-2 என தோல்வியுற்றது.

இந்த சீசனுக்காக டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணி 400 மில்லியம் அமெரிக்க டாலர் செலவளித்தது. இந்திய மதிப்பில் ரூ. 3,818 கோடி செலவிட்டும் பயனளிக்காமல் இருப்பது ரசிகர்களிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதற்கு மாறாக, புதியதாக பிரீமியர் லீக்கிற்கு முன்னேறிய ஹல் சிட்டி 1-0 என கோவென்ட்ரி உடன் வென்றது. முன்னதாக, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் உடனும் வென்று புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் முன்னேறியுள்ளது.

Summary

Spurs sink again in the Premier League: Tottenham's remarkable $400 million summer spending spree has produced zero points and zero goals so far.

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