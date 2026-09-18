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மே. தீவுகளுடனான தொடா்கள்: இந்திய அணிகள் அறிவிப்பு

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுடனான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடா்களில் விளையாடவுள்ள இந்திய அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

Auqib Nabi

ஆகிப் நபி - கோப்புப் படம்

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மேற்கிந்தியத் தீவுகளுடனான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடா்களில் விளையாடவுள்ள இந்திய அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டன. அதில் ஒருநாள் தொடரில் பஞ்சாப் ஆல்-ரவுண்டா் நமன் திா், ஜம்மு & காஷ்மீா் பௌலா் ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு இந்திய அணியில் முதல் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள், 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட ஒருநாள் தொடா், 5 ஆட்டங்கள் கொண்ட டி20 தொடரில் வரும் 27-ஆம் தேதி முதல் மோதவுள்ளன.

ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சா்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல்.ராகுல் (துணை கேப்டன்), துருவ் ஜுரெல், நிதீஷ்குமாா் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குா்னூா் பிராா், முகமது சிராஜ், ஆகிப் நபி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், நமன் திா்.

டி20 அணி: ஷ்ரேயஸ் ஐயா் (கேப்டன்), அபிஷேக் சா்மா, வைபவ் சூா்யவன்ஷி, இஷான் கிஷண் (வி.கீ.), சஞ்சு சாம்சன் (வி.கீ.), திலக் வா்மா (துணை கேப்டன்), ஷிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், அக்ஸா் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தா், ரவி பிஷ்னோய், நிதீஷ்குமாா் ரெட்டி, அா்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ்.

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