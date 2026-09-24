ஆசிய விளையாட்டு: 400 மீ. தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளிப் பதக்கம்!
ஆசிய விளையாட்டுத் தொடரில் 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
தொடர் ஓட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் - ஏஎன்ஐ
ஆசிய விளையாட்டுத் தொடரில் 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளான மாசெட்டிரா பூவம்மா, விஷால் தென்னரசு, ராம்ராஜ் வைத்யா, தெக்கினாலில் மனு ஆகியோர் சிறப்பான வியட்நாம் அணியை விட சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்ததைத் தொடர்ந்து பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயாவில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 செப். 19 ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில், இந்தியா, ஜப்பான், சீனா, தென்கொரியா, தாய்லாந்து உள்பட 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 11,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
5வது நாளான இன்று, கலப்புப் பிரிவில் 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் பந்தயம் நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா சார்பில் வீராங்கனைகள் மாசெட்டிரா பூவம்மா, தெக்கினாலில் மனுவும் வீரர்களான விஷால் தென்னரசு, ராம்ராஜ் வைத்யா ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் தொடங்கிய இப்போட்டியில், 3:14.54 விநாடிகளில் நால்வரும் இலக்கை எட்டி இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றனர். முதலிடத்தை 3:12.87 விநாடிகளில் கடந்து பஹ்ரைன் முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கத்தை தட்டிச்சென்றது.
0.08 விநாடிகளில் பின் தங்கியதால் வியட்நாம் அணி வெண்கலத்துடன் திரும்பியது.
Summary
Asian Games 2026 India bags Silver Medal in mixed relay 400 meters
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