இந்தியாவுக்கு 48ஆவது பதக்கம்: இரண்டாவது முறையாக வெண்கலம் வென்ற ராணுவ வீரர்!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற இந்திய வீரர் குறித்து...
குத்துசண்டை வீரர் நரேந்தர் பர்வால் - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2026ல் இந்திய குத்துசண்டை வீரர் நரேந்தர் பர்வால் வெண்கலம் வென்றுள்ளார். இரண்டாவது முறையாக வெண்கலப் பதக்கத்தை நரேந்தர் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆடவருக்கான குத்துச்சண்டை 90க்கும் அதிகமான எடைப் பிரிவில் அரையிறுதியில் இந்தியாவின் நரேந்தர் பர்வால் - உலக சாம்பியனும் கஜகஸ்தான் வீரருமான அபேக் ஆரல்பே மோதினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில், இந்திய வீரர் சில எதிரடிகளை அடித்தாலும் கஜகஸ்தான் வீரருக்கு 5-0 என நடுவர்கள் சாதகமான தீர்ப்புகளை வழங்கினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் கஜகஸ்தான் வீரர் தடுப்பாட்டத்தில் அசத்தியதுடன் தேவையானபோது வலுவான குத்துகளையும் குத்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இந்திய ராணுவத்தில் சுபேதாராக இருக்கும் இவர் சமீபத்திய காமன்வெல்த் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருந்தார். முன்னதாக, 2023 ஆசிய போட்டியில் வெண்கலம் வென்றிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இதுவரை 48 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதில் 5 தங்கம், 21 வெள்ளி, 22 வெண்கலம் கிடைத்துள்ளன.
Second #AsianGames medal for Narender! ð®ð³— Olympic Khelââ¢ (@OlympicKhel) September 29, 2026
Indiaâs boxer adds another bronze medal to his collection at #AichiNagoya2026. ð¥ð pic.twitter.com/Ny3vmP2ZUu
Summary
India’s boxer Narender Berwal adds another bronze medal to his collection at Aichi Nagoya 2026.
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