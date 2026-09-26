The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மின் கட்டணக் கணக்கீட்டுப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கக் கூடாது: சிபிஐ வலியுறுத்தல்!நான் முடி வெட்டிக்கொண்டால்கூட பிரச்னையா? - மேயர் பிரியா ஆதங்கம்!ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் வென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு ரூ. 60 லட்சம்! முதல்வர் அறிவிப்புஇன்று காஞ்சி காமாட்சியம்மன் கோயில் நடை அடைப்பு! பக்தர்கள் ஏமாற்றம்இன்ஸ்டாவில் தங்க, பணமழையை கொட்டிய பெண்! தட்டித் தூக்கிய திருடர்கள்!!வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி! நாளை வழக்கம் போல வங்கிகள் செயல்படும்!நேபாளப் பெருவெள்ளம்: 85 தமிழர்களின் நிலை என்னவானது?மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்தது!நுங்கம்பாக்கம் சாலைக்கு இயக்குநர் பாக்யராஜ் பெயர்

44 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக மாரத்தானில் பதக்கம்..! வெள்ளி வென்றார் இந்திய வீரர்!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த இந்திய தடகள வீரர் சவான் பர்வால் குறித்து...

Sawan Barwal wins historic silver in men's marathon

சவான் பர்வால் - படம்: எக்ஸ் / ஆல் இந்திய ரேடியோ நியூஸ்

Published On :

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய தடகள வீரர் சவான் பர்வால் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். 44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தப் பிரிவில் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

இந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய தடகள வீரர் சவான் பர்வால் 2 மணி நேரம் 11 நிமிஷங்கள் 37 நொடிகளில் இலக்கை கடந்து அசத்தினார்.

ஜப்பான் வீரர் இச்சிதாகா யமாஷிதா 2 மணி நேரம் 10 நிமிஷங்கள் 49 நொடிகளில் இலக்கை கடந்து தங்கம் வென்று அசத்தினார். இந்திய வீரரை விட ஒரு நிமிஷம் முன்பாக வந்து தங்கப் பதக்கத்தைத் தட்டிச் சென்றார்.

சீனாவின் பேய்யூ ஃபெங்க் 2 மணி நேரம் 12 நிமிஷங்கள் 13 நொடிகளில் இலக்கை கடந்து வெண்கலம் வென்றார். மற்றுமொரு இந்திய வீரர் கார்த்திக் கர்கேரா 17ஆவது இடம் பிடித்தார்.

முன்னதாக இந்திய அணி ஹில்லியில் நடைபெற்ற 1982 ஆசிய விளையாட்டில் மாரத்தானில் பதக்கம் வென்றிருந்தது. தற்போது, 44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இந்தப் பிரிவில் பதக்கம் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Asian Games 2026: India's Sawan Barwal wins historic silver in men's marathon

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆசிய விளையாட்டு: துப்பாக்கி சுடுதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி!

ஆசிய விளையாட்டு: துப்பாக்கி சுடுதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி!

தங்கம் வெல்ல அரிய வாய்ப்பு..! ஆதிக்கத்துடன் இறுதிக்கு முன்னேறிய ரோஷிபினா தேவி!

தங்கம் வெல்ல அரிய வாய்ப்பு..! ஆதிக்கத்துடன் இறுதிக்கு முன்னேறிய ரோஷிபினா தேவி!

ஆசிய விளையாட்டு: வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த ஜே மீனா!

ஆசிய விளையாட்டு: வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த ஜே மீனா!

ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி, வெண்கலம்!

ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி, வெண்கலம்!

விடியோக்கள்

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!