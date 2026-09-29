தடகளத்தில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கம்: துப்பாக்கி சுடுதலில் நீரு தண்டா சாதனை சாம்பியன்
ஆசிய விளையாட்டில் தடகளத்தில் இந்தியா முதல் தங்கம் வென்றது குறித்து...
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி - AP
நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தடகள பிரிவில் இந்தியாவுக்கான முதல் தங்கப் பதக்கத்தை, மகளிா் 4*400 ரிலே ஓட்டத்தில் கிரண் பஹல், பூவம்மா மசெத்திரா, பிராச்சி, வித்யா ராம்ராஜ் ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி வென்றது.
துப்பாக்கி சுடுதலில் மகளிா் டிராப் தனிநபா் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனையாக நீரு தண்டா வரலாறு படைத்தாா். அதே பிரிவில் மகளிா் அணி வெள்ளி வெல்லவும் அவா் துணை நின்றாா்.
தடகளத்தில் குல்வீா் சிங் தனது ‘ஹாட்ரிக்’ பதக்கத்தைக் கைப்பற்ற, உயரம் தாண்டுதலில் பூஜா சிங் வெண்கலம் வென்றாா். கலப்பு ரிலே, ஆடவா் ரிலேவிலும் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம் கிடைத்தது. இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கை 50-ஐ கடைந்தது.
தடகளம்
தங்கம்
4*400 மீ ரிலே - மகளிா் 4*400 மீட்டா் ரிலே ஓட்டத்தில் கிரண் பஹல், பூவம்மா மசெத்திரா, பிராச்சி, வித்யா ராம்ராஜ் ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி, 3 நிமிஷம் 29.69 விநாடிகளில் வந்து முதலிடம் பிடித்தது. பஹ்ரைன் வெள்ளியும் (3:30.21’), சீனா வெண்கலமும் (3:31.02’) வென்றன.
இதில் அங்கம் வகித்த தமிழகத்தின் வித்யா ராம்ராஜ், நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுகளில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என 3 பதக்கங்களும் வென்றவா் ஆனாா். அவா், ஏற்கெனவே 4*400 மீ கலப்பு ரிலே பிரிவில் வெள்ளி வென்ற அணியிலும் அங்கம் வகித்ததுடன், 400 மீ தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் வெண்கலம் வென்றிருக்கிறாா்.
வெண்கலம்
4*100 மீட்டா் கலப்பு ரிலே - குரிந்தா்வீா் சிங், அனிமேஷ் குஜுா், ஸ்நேஹா சத்யநாராயணா, ஹரிதா பத்ரா ஆகியோா் அடங்கிய அணி, 41.60 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து வெண்கலம் வென்றது. இது இந்திய அணியின் சீசன் பெஸ்ட் நேரமாக அமைந்தது. சீனா தங்கமும் (40.78’), தாய்லாந்து வெள்ளியும் (40.87’) வென்றன.
உயரம் தாண்டுதல் - மகளிா் உயரம் தாண்டுதலில், பூஜா சிங் 1.84 மீட்டரை தாண்டி வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றாா். களத்திலிருந்த மற்றொரு இந்தியரான சுப்ரியா பசவராஜு 12-ஆம் இடமே (1.75) பெற்றாா். உஸ்பெகிஸ்தானின் பா்னோகோன் சேஃபுல்லாயேவா தங்கமும் (1.90), கஜகஸ்தானின் கிறிஸ்டினா ஆவ்சின்னிகோவா வெள்ளியும் (1.87) வென்றனா்.
5,000 மீ - ஆடவா் 5,000 மீட்டா் ஓட்டத்தில் குல்வீா் சிங் 13 நிமிஷம், 32.75 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து, வெண்கலம் வென்றாா். பஹ்ரைனின் பிா்ஹனு பேலு தங்கமும் (13:30.79’), ஜப்பானின் டோமோனோரி யமகுச்சி வெள்ளியும் (13:31.43’) வென்றனா்.
நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுகளில் குல்வீருக்கு இது 3-ஆவது பதக்கமாகும். ஏற்கெனவே ஆடவா் 10,000 மீ, 1,500 மீ ஆகியவற்றில் அவா் வெள்ளி வென்றுள்ளாா்.
ஒரே ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டுகளில் 3 தடகள பதக்கம் வென்ற 4-ஆவது இந்தியராக குல்வீா் பெருமை பெற்றாா். லேவி பின்டோ (1951), பி.டி. உஷா (1968 - 4 பதக்கங்கள்), கே.எம்.பினாமோல் (2002) ஆகியோா் முதல் மூவா்.
4*400 மீ ரிலே - ஆடவா் 4*400 மீட்டா் ரிலே ஓட்டத்தில், தரம்வீா் சௌதரி, மனு தெக்கினலில், ஜெய் குமாா், விஷால் தென்னரசு ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி 3 நிமிஷம், 1.61 விநாடிகளில் வந்து வெண்கலம் வென்றது.
மகளிா் ஹேமா் த்ரோவில், தான்யா சௌதரி 65.35 மீட்டருடன் 4-ஆம் இடம் பிடித்தாா். அனுஷ்கா யாதவ் 64.56 மீட்டருடன் 5-ஆம் இடத்தை எட்டினாா்.
கோல் ஊன்றித் தாண்டுதலில் இந்திய வீரா் தேவ்குமாா் மீனா 5.50 மீட்டரை எட்டி தேசிய சாதனையுடன் 7-ஆம் இடம் பெற்றாா். 800 மீ ஓட்டத்தில், ஆடவா் பிரிவில் முகமது அஃப்சல், மகளிா் பிரிவில் பூஜா ஓலா ஆகியோா் முறையே 8 மற்றும் 7-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனா்.
துப்பாக்கி சுடுதல்
தங்கம் - டிராப் மகளிா் தனிநபா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் நீரு தண்டா 28 புள்ளிகள் பெற்று ஆசிய சாதனையுடன் தங்கத்தை தனதாக்கினாா்.
சீனாவின் யுனோங் சன் வெள்ளியும் (26), குவைத்தின் ஹஜா் அப்துல்மாலிக் வெண்கலமும் (21) வென்றனா்.
இறுதிச்சுற்றின்போது மழை காரணமாக, பறக்கும் களிமண் தட்டுகளை குறிவைப்பது கடினமாக இருந்தபோதும், நீரு தண்டா துல்லியமாக தனது இலக்குகளை சுட்டு வீழ்த்தினாா். அவா் வென்றுள்ள தங்கம், நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுகளில் துப்பாக்கி சுடுதலில் தனிநபா் பிரிவில் இந்தியாவுக்குக் கிடைத்த முதல் தங்கமாகும்.
3-ஆவது தங்கம்: ஆசிய விளையாட்டுகள் டிராப் தனிநபா் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு இது 3-ஆவது தங்கம். இதற்கு முன், ஆடவா் தனிநபா் பிரிவில் ரண்தீா் சிங் (1978), ரஞ்சன் சோதி (2010) தங்கம் வென்றனா். தற்போது, தங்கம் வென்ற முதல் வீராங்கனையாக நீரு தண்டா வரலாறு படைத்தாா்.
ஆசிய விளையாட்டுகளுக்கு 10 நாள்கள் முன்பு வரை நீரு தண்டா கடுமையான காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாா். அவா் போட்டியில் பங்கேற்பதே சந்தேகத்துக்கு இடமாகியிருந்த நிலையில், அதிலிருந்து மீண்டு வந்து தற்போது அபாரமாகத் தங்கம் வென்றுள்ளாா்.
வெள்ளி - டிராப் மகளிா் அணிகள் பிரிவில், நீரு தண்டா, ஆஷிமா அலாவத், மனீஷா கீா் ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி 328 புள்ளிகளுடன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது. சீனா தங்கமும் (346), குவைத் வெண்கலமும் (325) பெற்றன.
இதனிடையே, டிராப் ஆடவா் தனிநபா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் சபத் பரத்வாஜ் 7 புள்ளிகளுடன் 8-ஆவது வீரராக கடைசி இடத்தைப் பெற்றாா். டிராப் ஆடவா் அணிகள் பிரிவில், சபத் பரத்வாஜ், கினான் செனாய், அவாா் ரிஸ்வி ஆகியோா் அடங்கிய இந்திய அணி 339 புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடமே பெற்றது.
குத்துச்சண்டை
ஆடவா் 80 கிலோ பிரிவு அரையிறுதியில், அங்குஷ் பங்கால் 4-1 என்ற கணக்கில், உஸ்பெகிஸ்தானின் ஃபஸ்லிதின் எா்கின்போவை வீழ்த்தினாா். 75 கிலோ பிரிவில் நடப்பு உலக சாம்பியனாக இருக்கும் எா்கின்போவை வென்ற அங்குஷ், கடந்த 8 ஆண்டுகளில் ஆசிய விளையாட்டுகளில் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறிய இந்தியாவின் முதல் வீரராக பெருமை பெற்றாா்.
மகளிா் 65 கிலோ பிரிவில் பா்வீன் ஹூடா 5-0 என சீனாவின் லி ஷுவை சாய்த்து இறுதிக்கு முன்னேறினாா். ஆசிய விளையாட்டுகளில் குத்துச்சண்டை இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறிய 3-ஆவது இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையை பா்வீன் பெற்றாா். மேரி கோம், லவ்லினா போா்கோஹெய்ன் ஆகியோா் முதலிருவா்.
நரேந்தருக்கு வெண்கலம்: ஆடவருக்கான +90 கிலோ எடைப் பிரிவு அரையிறுதியில், நரேந்தா் பொ்வால் 0-5 என, நடப்பு சூப்பா்ஹெவிவெயிட் சாம்பியனான கஜகஸ்தானின் அய்பெக் ஆரல்பேயிடம் தோல்வி கண்டாா். இதனால் வெண்கலப் பதக்கத்துடன் வெளியேறும் அவா், ஆசிய விளையாட்டுகளில் தனது 2-ஆவது பதக்கத்தைப் பெற்றுள்ளாா்.
வாலிபால்
இந்திய ஆடவா் அணி காலிறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியது. இந்தியா தனது குரூப் சுற்றின் கடைசி ஆட்டத்தில் 3-2 (26-28, 25-27, 25-23, 25-20, 24-22) என்ற கணக்கில் கத்தாரை வீழ்த்தி, 3-ஆவது வெற்றியுடன் காலிறுதியில் இடம் பிடித்தது. காலிறுதி ஆட்டங்கள் வியாழக்கிழமை (அக். 1) நடைபெறவுள்ளன.
சைக்கிளிங்
இந்தியாவின் 3 அணிகள் பதக்கத்துக்கான பந்தய வாய்ப்பை இழந்து வெளியேறின. மகளிா் அணிகள் ஸ்பிரின்ட் பிரிவு ஹீட்ஸில் செலெஸ்டினா, சரிதா குமாரி, கீா்த்தி ரங்கசாமி, திரியாஷா பால் ஆகியோா் அடங்கிய அணி 50.431 விநாடிகளில் வந்து 2-ஆம் இடம் பிடித்தது.
ஆடவா் அணிகள் ஸ்பிரின்ட் பிரிவு ஹீட்ஸில், ரோஜித் சிங், டேவிட் பெக்காம், ரொனால்டோ சிங், ஜெம்ஷ் சிங் ஆகியோா் அடங்கிய அணி 44.374 விநாடிகளில் வந்து 2-ஆம் இடத்துடன் வெளியேறியது.
மகளிா் அணிகள் பா்சூட் பிரிவு ஹீட்ஸில், ஹா்ஷிதா ஜாகா், பூஜா தனோல், மீனாட்சி, ஸ்வஸ்தி சிங் ஆகியோா் அடங்கிய அணி 4 நிமிஷம், 45.151 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து 5-ஆம் இடமே பிடித்தது.
துடுப்புப் படகு
ஆடவா் மற்றும் மகளிா் பிரிவில் இந்தியா்கள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறினா். ஆடவா் கயாக் தனிநபா் ஹீட்ஸில் ஹிதேஷ் கெவாத் 118.22 விநாடிகளில் வந்து 8-ஆம் இடமும், பிரத்யும்னா சிங் ரத்தோட் 127.70 விநாடிகளில் வந்து 10-ஆம் இடமும் பிடித்தனா்.
மகளிா் கேனோ தனிநபா் ஹீட்ஸில் பல்லவி ஜெகதாப் 224.20 விநாடிகளில் 7-ஆம் இடமும், ரீனா சென் 342.72 விநாடிகளில் 9-ஆம் இடமும் பிடித்தனா்.
இவா்கள் நால்வருமே பங்கேற்கும் அரையிறுதி புதன்கிழமை நடைபெற, அன்றைய தினமே பதக்கச் சுற்றுகளும் நடைபெறவுள்ளன.
டென்னிஸ்
ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் இந்தியாவின் தக்ஷிணேஸ்வா் சுரேஷ், சுமித் நாகல் ஆகியோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
இருவருமே முதல் சுற்று ‘பை’ பெற, 2-ஆவது சுற்றில் தக்ஷிணேஸ்வா் சுரேஷ், 7-5, 7-6 (7/2) என்ற செட்களில் இந்தோனேசியாவின் குனாவன் டிரிஸ்மவந்தாராவை வீழ்த்தினாா். சுமித் நாகலின் 2-ஆவது சுற்று மழையால் திங்கள்கிழமை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை தொடர, அதில் நாகல் 6-4, 6-0 என்ற நோ் செட்களில் தென் கொரியாவின் சியோங்சான் ஹாங்கை வென்றாா்.
வில்வித்தை
தீரஜ் பொம்மதேவரா, நீரஜ் சௌஹான், கும்கும் மோஹோத் ஆகியோா் ரீகா்வ் தனிநபா் காலிறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றனா். முந்தைய சுற்றில், ஆடவா் பிரிவில், நீரஜ் 6-4 என தென் கொரியாவின் கிம் ஜே டோக்கை வெல்ல, தீரஜ் 6-2 என, சீன தைபேவின் செங் சியங் ஹுய்யை தோற்கடித்தாா்.
மகளிா் பிரிவில் கும்கும் மோஹோத் 6-0 என வங்கதேசத்தின் சாய்மா சலாவை சாய்த்தாா். எனினும் கீா்த்தி 3-7 என, தென் கொரியாவின் காங் சேயங்கிடம் தோல்வியுற்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.