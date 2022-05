தாம்பரம் - வேளச்சேரி பாலத்தை திறந்துவைத்தார் மு.க. ஸ்டாலின்

சென்னை: மேடவாக்கத்தில் ரூ.95.21 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள மேடவாக்கம் மேம்பாலத்தின் தாம்பரம் - வேளச்சேரி பாலப்பகுதியை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

@CMOTamilnadu @mkstalin inagurate the longest new flyover construed at the cost of Rs.95.21 crore by the highways department at Medavakkam- Nanmangalam on the Tambaram velachery high road on Friday. @NewIndianXpress @xpresstn @shibasahu2012 @haisat2005 pic.twitter.com/TRBaUQEtbA