ரூ.12 ஆயிரத்தை தாண்டிய ஒரு கிராம் தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.
அதன்படி, 22 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,070க்கும் சவரனுக்கு ரூ.720 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.96,560க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல 18 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,065க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.80,520க்கும் விற்பனையாகிறது.
மேலும் வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.4 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.196க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,96,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மாத தொடக்கமான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்திருப்பது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
