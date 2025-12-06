மதுரை மேலமடை மேம்பாலத்துக்கு வேலுநாச்சியாா் பெயா்: முதல்வா் இன்று திறந்து வைக்கிறாா்!
மதுரை மேலமடை சந்திப்பில் ரூ.150.28 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய மேம்பாலத்துக்கு ‘வீரமங்கை வேலுநாச்சியாா் மேம்பாலம்’ எனப் பெயா் சூட்டப்படுவதாக தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளாா்.
இந்த மேம்பாலத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச. 7) அவா் திறந்து வைக்கிறாா். இந்த புதிய மேம்பாலத்தால் தென் மாவட்டங்களின் வளா்ச்சி மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
மதுரை - தொண்டி சாலையானது, அண்ணா பேருந்து நிலைய சந்திப்பில் தொடங்கி, ஆவின் சந்திப்பு, மேலமடை சந்திப்பு வழியாக மதுரை சுற்றுச் சாலையில் இணைந்து அதன் தொடா்ச்சியாக சிவகங்கை மாவட்டம் பூவந்தியில் முடிவடைகிறது.
இதில் அண்ணா பேருந்து நிலையம், ஆவின் சந்திப்பு, மேலமடை சந்திப்பு ஆகிய மூன்று சந்திப்புகளிலும் பெரும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதைத் தடுக்க இந்த மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தால் மதுரை கோரிப்பாளையம் முதல் சுற்றுச் சாலை வரை போக்குவரத்து நெரிசல் வெகுவாகக் குறையும். 950 மீட்டா் தொலைவுள்ள இந்த மேம்பாலத்துக்கு, வெள்ளையரை எதிா்த்து வீரப் போா் புரிந்து சிவகங்கையை மீட்டு சிறப்பான ஆட்சி புரிந்த ‘வீரமங்கை வேலுநாச்சியாா் பெயா் சூட்டப்படுகிறது’ என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.