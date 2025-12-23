புதுச்சேரி திமுக நிர்வாகிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை!

புதுச்சேரி திமுக நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (டிச., 23) ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறுவரும் ஆலோசனையில் புதுச்சேரி திமுக அமைப்பாளர் சிவா,புதுச்சேரி-காரைக்கால் மாநில அமைப்பாளர் ஏஎம்எச்.நாஜிம், எம்.எல்.ஏ., மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
மேலும், இந்த ஆலோசனையில் புதுச்சேரி மாநில இளைஞர் அணி அமைப்பாளர் எல்.சம்பத், எம்.எல்.ஏ., தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர் எம்.நாக தியாகராஜன், எம்.எல்.ஏ., ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து, 2026-ல் நடைபெற உள்ள புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
அப்போது திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு, அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
