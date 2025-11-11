தங்கம் விலை சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ. 1,760 உயர்வு!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 1,760 உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த அக்.27-ஆம் தேதி சவரன் ரூ.91,600-க்கு விற்பனையானது. தொடர்ந்து, அக்.28-இல் ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.3,000 குறைந்து ரூ.88,600-க்கு விற்பனையானது.
அதன்பின்னர், தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வந்தாலும், சவரன் ரூ.91 ஆயிரத்துக்கு மிகாமல் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 உயர்ந்து ரூ.11,410-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்து ரூ.91,280-க்கும் விற்பனையானது. தொடர்ந்து மாலை தங்கத்தின் விலை மீண்டும் உயா்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,480-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.91,840-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,760 உயர்ந்து ரூ. 93,600-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 220 உயர்ந்து ரூ. 11,700-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல், வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.1 உயா்ந்து ரூ.170-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1,000 உயா்ந்து ரூ.1.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.