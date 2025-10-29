மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து சரிவு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து இன்று (அக். 29) காலை 9 மணிக்குவினாடிக்கு 7,500 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 5,500 கன அடியாக சரிந்தது.
அணையின் நீர்மட்டம் 10-வது நாளாக 120 அடியாகவும் நீர் இருப்பு 93.47 டிஎம்சி யாகவும் உள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரியில் திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 7,000 கன அடியிலிருந்து 5,000 கன அடியாக குறைக்கப்பட்டது.
நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 5,000 கன அடி வீதமும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 500கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதையும் படிக்க |ராஜராஜ சோழனின் சதயவிழா! தஞ்சை மாவட்டத்தில் நவ.1 உள்ளூா் விடுமுறை!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.