Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி வேட்புமனு தாக்கல்! மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்துவோம் என்று பரப்புரை செய்யத் தயாரா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி! புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவக் காப்பீடு! - ராகுல் அறிவிப்பு மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
தமிழ்நாடு

காலையில் குறைந்த தங்கம், மாலையில் உயர்வு!

மாலை நிலவரப்படி தங்கம் - வெள்ளி விலை நிலவரம்..

News image

தங்கம் விலை உயர்வு - file photo

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 9:35 am

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, இன்று காலை குறைந்திருந்த நிலையில், மாலையில் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (திங்கள் கிழமை) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,120 குறைந்து ரூ. 1,10,480-க்கும் ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 140 குறைந்து ரூ. 13,810-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

அதேபோன்று வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 255 -க்கும், கிலோ ரூ. 2,55,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

மாலையில் வர்த்தகம் நிறைவுபெறும்போது தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,440 உயர்ந்து ஒரு சரவன் ரூ.1,11,920-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 180 உயர்ந்து ரூ. 13,990-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கு விற்கப்படுகிறது. கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்து ரூ. 2,60,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஈரான் போர், உலக பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை சமீப நாள்களில் ஏற்ற, இறக்கத்தைக் கண்டு வருகின்றது.

Summary

In Chennai, the price of ornamental gold, which had declined this morning, rose again in the evening.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

