Dinamani
ஈரான் - அமெரிக்கா இடையே 14 மணிநேரம் நீடித்த பேச்சுவார்த்தை நிறைவு! மு.க. ஸ்டாலின் ஐந்தாம் கட்ட பிரசாரம் திருவள்ளூரில் நாளை தொடக்கம்சட்டக் கட்டமைப்புகள் முழுவதிலும் சீா்திருத்தம்: உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வலியுறுத்தல் இந்தியப் பங்குச் சந்தை 5 ஆண்டுகளில் இல்லாத ஏற்றம்!எனது வேட்பு மனுவை செல்லாததாக்க பாஜக முயன்றது: மம்தா
/
தமிழ்நாடு

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பொறுப்பு இயக்குநராக துரை குமார் நியமனம்!

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பொறுப்பு இயக்குநராக துரை குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டு இருப்பது குறித்து....

News image

தமிழக அரசு - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 5:38 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை(ஊழல் கண்காணிப்புத் துறை) பொறுப்பு இயக்குநராக துரை குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபி பதவி காலியாக இருந்த நிலையில், அந்தப் பொறுப்புக்கு ஐ.ஜி. துரை குமாரை நியமனம் செய்து உள்துறைச் செயலாளர் மணிவாசன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம்தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதை வெளிப்படையாகவும் சுதந்திரமாகவும் நடத்த ஏதுவாக அண்மையில் தமிழக தலைமைச் செயலர், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர், சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளுக்கு புதிய உயரதிகாரிகளை நியமித்து, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

இந்த வரிசையில், தமிழக உள்துறைச் செயலராக ஐஏஎஸ் உயரதிகாரி கே. மணிவாசனை நியமித்து தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் தமிழக அரசுக்கு சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.

இதற்கிடையே, கடந்த புதன்கிழமை (ஏப்ரல் 8) தமிழக ஆயுதப்படை தலைமை இயக்குநர் மற்றும் ஊழல் கண்காணிப்புத் துறை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல் என்ற ஐபிஎஸ் உயரதிகாரியை தோ்தல் ஆணைய உத்தரவின்படி தமிழக உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலர் தீரஜ் குமாா் நியமித்து அரசாணை பிறப்பித்திருந்தார்.

Story image

இந்த இரு பொறுப்புகளையும் தமிழக காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் நிலையிலான ஐபிஎஸ் உயரதிகாரி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் வகித்து வந்தார்.

ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தாம் பிறப்பித்த உத்தரவில் மாற்றம் செய்து சந்தீப் மிட்டலை தமிழக காவல்துறையின் ஆயுதப்படை தலைமை இயக்குநராக நியமிக்குமாறு தமிழக தலைமைச் செயலருக்கு தோ்தல் ஆணையம் சனிக்கிழமை புதிய உத்தரவைப் பிறப்பித்தது.

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபி பதவி காலியாக இருந்த நிலையில், அந்தப் பொறுப்பை ஐ.ஜி. துரை குமாருக்கு வழங்கி உள்துறைச் செயலாளர் மணிவாசன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Durai Kumar has been appointed as the Acting Director of the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மித்தல் நியமனம்

தமிழக உள்துறை செயலர் மாற்றம்! மணிவாசன் நியமனம்

காத்திருப்போா் பட்டியலில் இருந்த 8 எஸ்பி-க்களுக்கு மீண்டும் பொறுப்பு: தமிழக அரசு உத்தரவு

தமிழக பொறுப்பு ஆளுநராக ஆா்.வி. ஆா்லேகா் மாா்ச் 12-இல் பதவியேற்பு!

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026