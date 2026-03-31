8 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!

தமிழ்நாட்டில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 8 பேர் அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...

Updated On :31 மார்ச் 2026, 1:41 pm

தமிழ்நாட்டில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 8 பேர் இன்று (மார்ச் 31) அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

விருதுநகர் எஸ்.பி., டி. கண்ணன், துணை ஆணையராக நியமனம்.

நாகப்பட்டினம் எஸ்.பி., கே.எஸ். பல்லா கிருஷ்ணன் துணை ஆணையராக நியமனம்.

கரூர் எஸ்.பி., கே. ஜோஷ் தங்கையா துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஈரோடு எஸ்.பி. சுஜாதா, பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு எஸ்.பி.யாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதேபோன்று எஸ்.பி., கே. சண்முகம், சிஐடி பிரிவு எஸ்.பியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

எஸ்.பி., ஆர். ராஜாராம், ஊழல் தடுப்பு எஸ்.பி.யாக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

எஸ்.பி., ஜி.எஸ். மாதவன், குற்றப்பிரிவு எஸ்.பி.,யாகவும், எஸ்.பி., ஜி.எஸ். அனிதா, உதவி ஐ.ஜியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் மேலும் 18 ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!

போடி நகராட்சி ஆணையா் பணியிட மாற்றம்

தமிழ்நாட்டில் 17 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்

3 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி
#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
