தேனாம்பேட்டையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சாலைவலம்!

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சாலை வலம் மேற்கொண்டது குறித்து...

தேனாம்பேட்டையில் சாலைவலம் மேற்கொண்ட மு.க. ஸ்டாலின் - யூடியூப் / M.K. STALIN

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 2:22 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஏப். 19) சாலை வலம் மேற்கொண்டார்.

சாலையில் இருபுறங்களிலும் மக்கள் திரண்டு நின்று மு.க. ஸ்டாலினுக்கு வரவேற்பு அளித்தனர். கூட்டணிக் கட்சித் தொண்டர்களும் தங்கள் கட்சிக் கொடுகளுடன் மு.க. ஸ்டாலினை வரவேற்றனர்.

தியாகராய நகர் முதல் அண்ணா அறிவாலயம் வரை சாலைவலம் நடைபெறவுள்ளதாகத் தெரிகிறது. அந்தவகையில், மூன்று வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதல்வரின் சாலைவலம் அமையவுள்ளது.

மயிலாப்பூரில் சாலைவலம் மேற்கொண்டபோது முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

''கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடிவரக்கூடியவராக மயிலை வேலு திகழ்கிறார். அவர் உங்கள் தொகுதிக்கு செய்த பணிகள் உங்களுக்குத் தெரியும். அதனால் மீண்டும் அவரைத் தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் தொகுதியில் போட்டியிட வைத்துள்ளேன். என் நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப உதய சூரியனுக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்'' எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

TN Election 2026 Chief Minister M.K. Stalin Road show the Streets of Teynampet

வெற்றிச் செய்தி - கறுப்புச் சட்டம் தோற்கடிப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்

வெற்றிச் செய்தி - கறுப்புச் சட்டம் தோற்கடிப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்

திருவண்ணாமலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசாரம்!

திருவண்ணாமலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசாரம்!

200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி

200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல்!

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல்!

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

