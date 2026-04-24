தமிழ்நாடு தேர்தல்! கிராமங்களை சமநிலை செய்த நகரங்கள்!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நேற்று நடைபெற்ற நிலையில், அதில் பதிவான வாக்குகளின் சதவிகிதம்தான் இன்று பேசுபொருளாகியிருக்கிறது.
வழக்கமாக வாக்குப்பதிவுக்கு விடுமுறை கொடுத்தால், சுற்றுலா சென்றுவிடும் மக்கள், இந்த முறை வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் காரணமாக, பாடுபட்டு பட்டியலில் பெயர் சேர்த்திருப்பதாலும், எஸ்ஐஆர் முறையால் வாக்காளர் பட்டியலில் மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை குறைந்ததாலும் வாக்கு சதவிகிதம் உயர்ந்திருக்கிறதே தவிர, வாக்குப் பதிவு செய்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை வழக்கம்போலவே இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதுபோல, நகரப் பகுதிகளில் மக்கள் வாக்களிக்க ஆர்வம் காட்டுவதைவிட கிராமப் பகுதிகளில்தான் மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களிப்பார்கள். நகரப் பகுதிகளில் வேறு இடங்களுக்கு குடிபெயர்வது அதிகரிப்பது, சோம்பல் என பல்வேறு காரணங்களால் வாக்காளர்கள் சிலர் தங்களது வாக்குகளை செலுத்தத் தவறி விடுவார்கள்.
ஆனால், 2026 தேர்தலில் கிராமங்களை நகரப் பகுதிகள் ஓரளவுக்கு சமநிலை செய்திருப்பதாகவேக் கூறப்படுகிறது. பெரும்பாலான நகரப் பகுதிகளில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டைக் காட்டிலும் ஆயிரம் முதல் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் உயர்ந்துள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
Summary
Cities have equaled villages in voting percentage in the Tamil Nadu elections.
