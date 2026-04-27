ஜூன், ஜூலையில் சென்னையில் இருந்து தாமதமாக புறப்படும் ரயில்கள் விவரம்!

சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கா்நாடக மாநில நகா்களுக்கு செல்லும் சில விரைவு ரயில்கள் வரும் ஜூன், ஜூலையில் தாமதமாகப் புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 7:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கா்நாடக மாநில நகா்களுக்கு செல்லும் சில விரைவு ரயில்கள் வரும் ஜூன், ஜூலையில் தாமதமாகப் புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: வரும் ஜூனில் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி வழியாகச் செல்லும் அசோகாபுரம் காவேரி விரைவு ரயில் (எண் 16021) வழக்கமான நேரத்தை விட 2 மணி நேரம் தாமதமாவும், வரும் ஜூன் 19- ஆம் தேதி வழக்கமான நேரத்திலிருந்து 1.40 மணி நேரம் தாமதமாகவும் புறப்பட்டுச் செல்லும்.

வரும் ஜூன் 19 -ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து பெங்களூரு செல்லும் சிட்டி அதிவிரைவு ரயில் (எண் 12657) வழக்கமான நேரத்திலிருந்து 1 மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்பட்டுச் செல்லும்.

மேலும், சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் அசோகாபுரம் காவேரி விரைவு ரயிலானது வரும் ஜூன் 22 -ஆம் தேதி 1.22 மணி நேரம் தாமதமாகவும், 24 -ஆம் தேதி 1.30 மணி நேரம் தாமதமாகவும், ஜூலை 7 -ஆம் தேதி 2 மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்பட்டுச் செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

கன்னக்குழியா பாடல்!

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

