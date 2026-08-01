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தமிழ்நாடு

தமிழக நீர்வளத் துறை செயலர் மாற்றம்

தமிழ்நாடு அரசின் நீர்வளத் துறை செயலாளர் திடீர் மாற்றம்...

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை - எக்ஸ்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 9:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு அரசின் புதிய நீர்வளத் துறை செயலாளராக பிரசாந்த் வடநரே நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

இதற்கான உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் மறு உத்தரவு வரும் வரை அவர் ஏற்கெனவே வகித்து வந்த ஊரக மேம்பாடு, பஞ்சாயத்து ராஜ் துறையையும் கூடுதலாக கவனிப்பார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் விஜய் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் நீர்வளத் துறை செயலாளராக சத்யபிரதா சாகு கடந்த மே மாதம் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.

தற்போது அவர் இரண்டரை மாதத்திலேயே மாற்றப்பட்டு புதிய நீர்வளத் துறை செயலாளராக பிரசாந்த் வடநரே நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அதேசமயம், சத்யபிரதா சாகுவுக்கு எந்த பணியிடமும் ஒதுக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Prashant Wadnere has been appointed as the Secretary of the Water Resources Department, Government of Tamil Nadu.

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