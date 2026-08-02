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தமிழ்நாடு

ஆடிப்பெருக்கு: பூக்களின் விலை கடும் உயர்வு! மல்லிகைப்பூ, கனகாம்பரம் கிலோ ரூ.1,000!

ஆடிப்பெருக்கு விழாவை முன்னிட்டு பூக்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது குறித்து....

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தஞ்சாவூர் பூச்சந்தை

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 2:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆடிப்பெருக்கு விழாவை முன்னிட்டு, தஞ்சையில் பூக்களின் விலை அதிகரித்து, விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தமிழகம்‌ முழுவதும் நாளை(ஆக. 3) ஆடிப்பெருக்கு திருவிழா‌ கொண்டாடப்படுகிறது.

இதனையொட்டி, தஞ்சாவூரில் பூக்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. தஞ்சாவூர் பூச்சந்தையில் மற்றும் தொல்காப்பியர் சதுக்கம் பூச்சந்தை ஆகியவற்றில் இன்று(ஆக. 2) பூக்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது.

மல்லிகைப் பூக்கள் கடந்த வாரங்களில் கிலோ ரூ. 300 முதல் ரூ. 500-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று கிலோ ரூ.750 முதல் ரூ.1000-க்கு விற்கப்படுகிறது.

கனகாம்பரம் பூக்களின் விலையும் பல மடங்கு உயர்ந்து கிலோ ரூ.1000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், சந்தனமுல்லை ரூ. 800, முல்லை ரூ. 600, அரளி ரூ. 500, செவ்வந்தி ரூ. 320, சம்பங்கி ரூ. 300, ஆப்பிள் ரோஸ் ரூ. 250-க்கும் விற்பனையாகி வருகின்றன.

இந்தப் பூக்களும் கடந்த வாரத்தை ஒப்பிடுகையில், இன்று விலை அதிகமாகும். தஞ்சாவூர் பூச்சந்தைக்கு மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களில் இருந்து பூக்கள் வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Ahead of the Aadi Perukku festival, flower prices in Thanjavur have risen, and sales are underway.

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