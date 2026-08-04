காவிரியில் 18,000 கன அடி நீர்வரத்து! ஒகேனக்கலில் பரிசல்கள் இயக்க தடை

பென்னாகரம் : கர்நாடக அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் விநாடிக்கு 18000 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளதால், ஒகேனக்கல்லில் பரிசல் இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம் கபினி அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட உபரி நீரானது செவ்வாய்க்கிழமை காலை தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவை வந்தடைந்தது.
இதனை அடுத்து காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. காவிரி ஆற்றில் வரும் நீர்வரத்தின் அளவானது திங்கள்கிழமை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 300 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து, கர்நாடக அணைகளின் நீர் திறப்பால் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 7 மணி நிலவரப்படி விநாடிக்கு 10,000 கன அடியாக உயர்ந்தது.
மதிய நிலவரப்படி விநாடிக்கு 18,000 கன அடி என நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து தமிழக - கர்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வழியாக ஒகேனக்கல்லுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது.
காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், ஒகேனக்கல் வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் நலன் கருதி ஆற்றில் பரிசல்கள் இயக்க தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் வே.சரவணன் தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் ஐந்தருவி, ஐவார் பாணி, சினி அருவி, பிரதான அருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது.
காவிரி ஆற்றில் பரிசல்கள் இயக்க தடை விதித்துள்ளதால், ஒகேனக்கல் மாமரத்துக்கடவு பரிசல் துறை ஊரக உள்ளாட்சித் துறை அதிகாரிகளால் பூட்டப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அருவிகளில் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்காததால் காவிரி ஆற்றின் கரையோர பகுதிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளித்து மகிழ்ந்தனர்.
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