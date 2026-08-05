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தமிழ்நாடு

மழைக் கால தொற்றுகளைத் தடுக்க ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை: அமைச்சா் அருண்ராஜ் அறிவுறுத்தல்

மழைக் காலத்தில் அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து டெங்கு, சிக்குன்குனியா, எலிக்காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு பாதிப்புகளைத் தடுக்க வேண்டும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளாா்.

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அருண்ராஜ் - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 4:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மழைக் காலத்தில் அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து டெங்கு, சிக்குன்குனியா, எலிக்காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு பாதிப்புகளைத் தடுக்க வேண்டும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளாா்.

மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசுத் துறை அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என்.ஆனந்த் தலைமையில், அமைச்சா் அருண்ராஜ் முன்னிலையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன.

தொற்று நோய் கண்டறிதல், பொது சுகாதார களப்பணிகள் கையேடு, கொசு அழிப்பு வழிமுறைகள் குறித்த விழிப்புணா்வு பதாகைகளை அமைச்சா்கள் வெளியிட்டனா்.

கூட்டத்தில் அமைச்சா் அருண்ராஜ் பேசியதாவது:

பருவமழைக் காலங்களில் டெங்கு, சிக்குன்குனியா, மலேரியா, எலிக்காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட பருவகால நோய்களைத் தடுக்க அனைத்துத் துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். நோய் வரும் முன்பே தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அரசு மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சல் நோயாளிகளுக்காக தனி சிகிச்சைப் பிரிவுகள் மற்றும் காய்ச்சல் பரிசோதனை மையங்கள் தயாா் நிலையில் இருத்தல் அவசியம். தேவையான மருந்துகள், ஆய்வக வசதிகள், மருத்துவ உபகரணங்கள், படுக்கை வசதிகள் மற்றும் அவசர சிகிச்சை ஏற்பாடுகள் போதுமான அளவில் இருப்பதை உறுதி செய்தல் முக்கியம்.

அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் வீடுதோறும் ஆய்வு மேற்கொண்டு ஒருங்கிணைந்த கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

குடிநீா் மூலம் பரவும் நோய்களை தடுக்க உரிய பணிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் திடக்கழிவுகளை தினசரி அகற்றுதல், வடிகால்களை சுத்தம் செய்தல், மழைநீா் தேங்கும் இடங்களை அகற்றுதல், குப்பைகள் தேங்காமல் பராமரித்தல் மற்றும் சுற்றுப்புறச் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் சிறப்பு முகாம்களை நடத்துதல் ஆகிய பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.

பொதுமக்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், சுய உதவி குழுக்கள், கிராம சுகாதார, குடிநீா் - ஊட்டச்சத்து குழுக்கள் மற்றும் உள்ளூா் சமூக அமைப்புகள் மூலம் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வேண்டும் என்றாா்.

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