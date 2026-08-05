சட்டப்பேரவைக்கு வந்தார் முதல்வர் விஜய்! வாழ்த்து பெற்ற மரியவில்சன்!

பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவிருப்பதால் சட்டப்பேரவைக்கு வந்த முதல்வர் விஜய்யிடம் நிதித்துறை அமைச்சர் மரியவில்சன் வாழ்த்து பெற்றார்.
தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைந்துள்ள முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, இன்று முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்கிறது. 2026- 27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.
இதையொட்டி சட்டப்பேரவைக்கு முதல்வர் விஜய் வருகை தந்துள்ளார். அதற்கு முன்னதாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் நிதித்துறை அமைச்சர் மரியவில்சன் சட்டப்பேரவைக்கு வந்தார்.
பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவிருப்பதால் அமைச்சர் மரியவில்சன், முதல்வர் விஜய்யிடம் பட்ஜெட் நகலைக் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
நேற்று கைது செய்து விடுவிக்கப்பட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரும் சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
Summary
CM vijay in tn assembly, minister marie wilson get blessings from CM vijay
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