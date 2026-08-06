மீண்டும் உதயநிதியின் காரில் ஏறிய இபிஎஸ்? காரணம் என்ன?

தமிழக சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் காரில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற முயன்றார்.
2026 - 27ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் பேரவையில் இன்று (ஆக. 6) தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத் துறை அமைச்சர் வினோத், வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து பேரவையில் உரையாற்றினார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்பட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கறுப்புச் சட்டை அணிந்து, சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொண்டனர்.
சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் முடிவடைந்ததும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்தார். அதேபோல், அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி பழனிசாமியும் செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்தார்.
இந்த நிலையில், செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டியளித்த பின்னர், எடப்பாடி பழனிசாமி தவறுதலாக உதயநிதி ஸ்டாலினின் காரில் ஏற முயன்றார். இதனைத் தொடர்ந்து, தான் ஏற முயன்ற கார் தன்னுடையது அல்ல என உணர்ந்த இபிஎஸ், பின்னர் தன்னுடைய காரில் ஏறிச் சென்றார்.
இதேபோல, கடந்த திமுக ஆட்சியிலும் ஒருமுறை உதயநிதி ஸ்டாலினின் காரில் ஏற முயன்றார். இதனைக் குறிப்பிட்டுப் பேசிய அப்போதைய துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தன்னுடைய காரை எடப்பாடி பழனிசாமி எப்போது வேண்டுமானாலும் எடுத்துச் செல்லலாம் என நகைச்சுவையாகக் கூறியிருந்தார்.
Summary
Did ADMK Leader Edappadi Palaniswami get into LoP Udhayanidhi Stalin's car again?
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