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தமிழ்நாடு

‘வறட்சி பற்றி பேசாமல், புகழ்ச்சி பாடி உச்சிகுளிர பாராட்டு மழை’ - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்

வறட்சி பற்றி பேசாமல், புகழ்ச்சி பாடி முதல்வரின் உச்சிகுளிர பாராட்டு மழை பொழிந்துள்ளதாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளதைப் பற்றி...

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முதல்வர் விஜய் - திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - (கோப்புப் படம்)

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 1:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வறட்சி பற்றி பேசாமல், புகழ்ச்சி பாடி முதல்வரின் உச்சிகுளிர பாராட்டு மழை பொழிந்துள்ளதாக முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சரை திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டுக்கான பொது பட்ஜெட் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், 2026 -27 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் வினோத் இன்று (ஆக. 6) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்து, நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் வினோத் வாசித்தார்.

உரையைத் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, முதல்வர் விஜய் மற்றும் தனக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த அமைச்சர் ஆர். வினோத், “உயர்ந்த எண்ணங்களை விதையாக்கி ஊழல் ஒவ்வொன்றையும் களை எடுத்து சமத்துவம் எனும் செடி வளர்த்து மக்களாட்சி எனும் பெரும் மரத்தை பிடித்து நிற்கும் கோட் சூட் போட்ட விவசாயி” என முதல்வர் விஜய்யைப் புகழ்ந்து பேசியபோது, எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்திருந்த திமுகவினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தொடர் அமளியில் திடீரென குறுக்கிட்ட பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர், வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் உள்ளவற்றை மட்டும் படியுங்கள் என்று கூற, அவர் அறிக்கையில் இருப்பதையும் ம்ட்டும் வாசித்தார்.

சுமார் 130 நிமிடங்கள் வாசித்த உரையின் முடிவிலும், முதல்வர் விஜய்யைப் புகழ்ந்து பேசியதால் திமுகவினர் கோஷமிட்டு தங்களது எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுத்தினர்.

பல்வேறு புதிய திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும், தவெக அரசின் வாக்குறுதிகளாக 100 சதவிகித பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, கரும்புக்கான ஆதார விலை ரூ. 4,500 ஆக உயர்த்துவது தொடர்பான அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இது எதிர்க்கட்சியினரிடம் கடும் எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், இதுதொடர்பாக முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்தப் பதிவில், “வறட்சி பற்றி பேசாமல், புகழ்ச்சி பாடி முதல்வரின் உச்சிகுளிர பாராட்டுமழை பொழியப் பயன்பட்டதுதான் தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை 2026.

மற்றுமொரு பெயர்மாற்ற நிகழ்வாக மட்டுமே நடந்து முடிந்துள்ளது. திராவிட மாடல் அரசின் திட்டங்களின் மேல் 'வெற்றி' என்ற லேபிளை ஒட்டினால் வேலை முடிந்தது என்று இந்த அரசு நினைக்கிறதா?

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் பதிவு.

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் பதிவு.

குறுவை சாகுபடி பாதித்து அரசின் உதவிக்கரத்தை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் டெல்டா உழவர்களுக்கு எதுவுமில்லாத, வெற்று பட்ஜெட்டாக இந்த வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை அமைந்திருக்கிறது. உழவர் பெருமக்களின் கோரிக்கைகளை உரத்த குரலில் இந்தக் கூட்டத்தொடர் முழுவதும் கழக உறுப்பினர்கள் எழுப்புவார்கள். உறக்கத்தில் இருக்கும் அரசு விழித்துக் கொண்டு பதில் சொல்லியாக வேண்டும். தீர்வு கிடைக்க வேண்டும்!” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

DMK leader M.K. Stalin has criticized Chief Minister Vijay and a minister for showering praise on the Chief Minister to his great delight, instead of addressing the issue of drought.

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