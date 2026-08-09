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தமிழ்நாடு

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் குவியும் சுற்றுலாப் பயணிகள்!

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்து வருவது பற்றி...

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தஞ்சை பெரிய கோயிலில் வரிசையில் காத்திருக்கும் பக்தர்கள். - படம் - தினமணி

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 2:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வார விடுமுறை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக. 9) தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர்.

உலகப் புகழ்பெற்ற தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனால் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டதாகும். தமிழர்களின் கட்டிடக்கலைக்கும், சிற்பக்கலைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இக்கோவில் உலக பாரம்பரிய சின்னமாக விளங்கி வருகிறது.

தஞ்சை பெரிய கோயில்.

தஞ்சை பெரிய கோயில். - படம் - தினமணி

இக்கோயிலின் அழகைக் கண்டு ரசிக்க தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள், வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் என தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர்.

தற்போது வார விடுமுறை என்பதால் வழக்கத்தை விட அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து பெரிய கோவிலின் அழகை கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.

மேலும் அங்கே உள்ள சிற்பங்களுடன் தற்படம் எடுத்து மகிழ்ச்சியடைந்தனர். சுட்டெரிக்கும் வெய்யிலையும் பொருட்படுத்தாமல் பெரிய கோயிலை சுற்றுலாப் பயணிகள் ரசித்து வருகின்றனர்.

Summary

Tourists are flocking to the Thanjavur Big Temple on Sunday (Aug. 9), the weekly holiday.

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