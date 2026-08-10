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தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை குறைவு: வெள்ளி விலை? -ஆக. 10 நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.120 குறைந்துள்ளது குறித்து...

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இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம்! - கோப்புப்படம்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 10:11 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.120 குறைந்து, ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனையாகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீது முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில், தங்கத்தின் விலை கடும் ஏற்றத்தை கண்டுள்ளது.

சனிக்கிழமை காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.65 உயா்ந்து, ரூ.13,965-க்கும், பவுன் ரூ.520 உயா்ந்து, ரூ.1,11,720-க்கு விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், கடந்த நான்கு நாள்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை இன்று திங்கள்கிழமை சற்று குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்து, ரூ.13,950-க்கும், பவுன் ரூ.120 குறைந்து, ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனையானது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை

வெள்ளி விலை மாற்றிமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,50,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold price drops: What about silver? – Status as of August 10!

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