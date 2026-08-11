கன்னியாகுமரியிலிருந்து அஸ்ஸாம் செல்லும் ரயில் இன்று ரத்து

கன்னியாகுமரி நிலையத்திலிருந்து செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 11) அஸ்ஸாம் மாநிலம் திப்ருகா் நிலையம் செல்லும் விவேக் விரைவு ரயில் மற்றும் மறுமாா்க்கத்தில் இயக்கும் ரயில் ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: கன்னியாகுமரியிலிருந்து வரும் 11-ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) மாலை 5.25 மணிக்குப் புறப்பட்டு திப்ருகா் நிலையம் (அஸ்ஸாம்) செல்லும் விவேக் விரைவு ரயில் (எண்: 22503) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே கடந்த 7-ஆம் தேதி திப்ருகா் நிலையத்திலிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வரவேண்டிய விவேக் விரைவு இணை ரயில் ரத்து (எண்: 22504) செய்யப்பட்டதால் தற்போது கன்னியாகுமரியிலிருந்து செல்லும் விரைவு ரயிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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