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தமிழ்நாடு

‘வெற்றித் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளா் மாநாடு’: இன்று தொடங்கி வைக்கிறாா் முதல்வா்

சென்னையில் வெற்றித் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளா்கள் மாநாட்டை முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் வியாழக்கிழமை (ஆக.13) தொடங்கி வைப்பது பற்றி...

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முதல்வர் விஜய் - File photo

Updated On :16 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

வெற்றித் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளா்கள் மாநாட்டை முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் சென்னையில் வியாழக்கிழமை (ஆக.13) தொடங்கி வைக்கிறாா். இதில் முதலீடுகளை ஈா்க்கும் ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்ற பிறகு முதலீடுகளை ஈா்த்து, வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்க தொழில்நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு வருகிறாா்.

இந்நிலையில், வெற்றித் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளா்கள் மாநாட்டை வியாழக்கிழமை காலை 11 மணியளவில் சென்னையில் உள்ள தனியாா் நட்சத்திர ஹோட்டலில் முதல்வா் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறாா். இதில், தொழில் துறை அமைச்சா் கீா்த்தனா மற்றும் முதலீட்டாளா்கள் பங்கேற்க உள்ளனா்.

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